До 100 тысяч в месяц: НБУ предлагает новые правила переводов между картами

Банковские счета нередко используют для недобросовестного вывода средств. Чтобы эти схемы стали невозможными, Нацбанк предлагает ввести лимиты.

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Все больше украинцев продают свои банковские карты мошенникам и лицам, причастным к отмыванию средств. В НБУ констатируют рост в течение последнего года количества таких продавцов до десятков тысяч. Для предотвращения этих схем, регулятор предлагает ввести лимиты, согласно которым украинцы смогут делать до 30 переводов в месяц на сумму до 100 тыс. грн. Об этом пишет Oboz.ua.

Каким образом планируют изменить лимиты

Согласно разъяснению НБУ, в целом речь идет о десятках тысяч счетов. Так, один из крупнейших банков-эмитентов выявил более 12 тыс. клиентов-"дропов" (представители социально незащищенных слоев населения, пенсионеры, студенты с низким или средним уровнем ожидаемых поступлений на счета. — Ред.) с октября 2023-го по апрель 2024-го.

По итогам 2023 года показатель объемов переводов P2P (с карты на карту) выросли с 210 млрд в январе до 247 млрд в декабре. Это значительно выше объемов покупок и получения наличных с помощью платежных карт.

При этом в Нацбанке озвучили способ введения новых лимитов:

до 30 транзакций в месяц в одном банке;

до 100 тыс. грн ежемесячно в одном банке.

Также сейчас уже началось обсуждение инициативы, конечный вариант лимитов может отличаться от ныне озвученного. В то же время в НБУ утверждают, что ограничения в 30 операций в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков. Также ограничение по сумме не повлияет на 95% клиентов.

Напомним, что 4 мая 2024 года НБУ отменил ряд валютных ограничений, введенных в первые дни российско-украинской войны. Новое решение дает возможность вывести за границу дивиденды на сумму до 1 млн евро в месяц.

К тому же 1 марта заместитель председателя Нацбанка Украины Сергей Николайчук заявил, что регулятор будет продолжать политику отмены валютных ограничений, чтобы стимулировать приток капитала в страну.