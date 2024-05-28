До 100 тысяч в месяц: НБУ предлагает новые правила переводов между картами
Банковские счета нередко используют для недобросовестного вывода средств. Чтобы эти схемы стали невозможными, Нацбанк предлагает ввести лимиты.
Все больше украинцев продают свои банковские карты мошенникам и лицам, причастным к отмыванию средств. В НБУ констатируют рост в течение последнего года количества таких продавцов до десятков тысяч. Для предотвращения этих схем, регулятор предлагает ввести лимиты, согласно которым украинцы смогут делать до 30 переводов в месяц на сумму до 100 тыс. грн. Об этом пишет Oboz.ua.
Каким образом планируют изменить лимиты
Согласно разъяснению НБУ, в целом речь идет о десятках тысяч счетов. Так, один из крупнейших банков-эмитентов выявил более 12 тыс. клиентов-"дропов" (представители социально незащищенных слоев населения, пенсионеры, студенты с низким или средним уровнем ожидаемых поступлений на счета. — Ред.) с октября 2023-го по апрель 2024-го.
По итогам 2023 года показатель объемов переводов P2P (с карты на карту) выросли с 210 млрд в январе до 247 млрд в декабре. Это значительно выше объемов покупок и получения наличных с помощью платежных карт.
При этом в Нацбанке озвучили способ введения новых лимитов:
- до 30 транзакций в месяц в одном банке;
- до 100 тыс. грн ежемесячно в одном банке.
Также сейчас уже началось обсуждение инициативы, конечный вариант лимитов может отличаться от ныне озвученного. В то же время в НБУ утверждают, что ограничения в 30 операций в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков. Также ограничение по сумме не повлияет на 95% клиентов.
Напомним, что 4 мая 2024 года НБУ отменил ряд валютных ограничений, введенных в первые дни российско-украинской войны. Новое решение дает возможность вывести за границу дивиденды на сумму до 1 млн евро в месяц.
К тому же 1 марта заместитель председателя Нацбанка Украины Сергей Николайчук заявил, что регулятор будет продолжать политику отмены валютных ограничений, чтобы стимулировать приток капитала в страну.