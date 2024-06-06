Росія хоче повного блекауту в Україні: Міненерго готується до складної ситуації взимку

Герман Галущенко заявив, що Україна готує до зимового періоду 9 енергетичних блоків АЕС, оскільки Росія знищила значну частину електрогенерації та прагне повного блекауту для українців.

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Ситуація в енергосистемі України після масштабних російських атак на енергетичну інфраструктуру є значною гіршою, аніж у 2022-2023 роках. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко під час засідання Ради Керуючих МАГАТЕ у Відні. Про це повідомляє пресслужба Міненерго у четвер, 6 червня.

За словами міністра, найбільших руйнувань зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, також значно пошкоджено об’єкти системи передавання.

"Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022-2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", — розказав Галущенко.

Очільник Міненерго заявив, що наразі російські атаки зосереджені на маневрових потужностях, але "мета ворога — повний блекаут".

"Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання — захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", — наголосив Галущенко.

Ситуація в енергетиці після ударів ЗС РФ

Нагадаємо, у ніч на 1 червня ЗС РФ завдали ракетно-дронового удару по об'єктах критичної інфраструктури. Це була шоста масована атака по енергетичних об’єктах з березня 2024 року. Під російським ударом були енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

Financial Times із посиланням на джерела в українській владі написало, що внаслідок атаки 1 червня було втрачено 1,2 ГВт електроенергії. До зими українцям, ймовірно, доведеться проводити більшу частину дня без світла.

У Міненерго заявили, що стаття британського видання має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер та просуває російські наративи.