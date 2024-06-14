Українцям можуть відключити газ через низку порушень: хто в зоні ризику

Відключити від газопостачання можуть як весь будинок, так і окрему квартиру, залежно від масштабу порушень.

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В Україні проводиться перевірка технічного стану газового обладнання та систем вентиляції у квартирах. У разі виявлення порушень, які не усуваються негайно, можливе відключення газу. Про це повідомив голова одного з ОСББ у Київській області в коментарі виданню "OBOZ.UA".

"Прийшла бригада від "Газорозподільних мереж України". Перевірили кожну квартиру. У моєму під'їзді дві відключили: в одній не було окремої спальні, а була студія. В одній кімнаті газ і там же спали. А це порушення. А в інших була витяжка виведена у вентиляційний канал, а він має бути вільним", — розповів він.

Так, відповідно до правил, подачу газу може бути припинено до усунення порушення в таких випадках:

замуровані очисні кишені, призначені для очищення каналів;

димовий канал або патрубок газового обладнання підключено до вентиляційного каналу;

димові канали різних поверхів суміщені;

у каналах є тріщини, інші пошкодження, засмічення;

відсутні перегородки між каналами;

квартира перетворена на студію, у результаті в приміщенні з газом є спальне місце.

Крім того, як повідомляє Держслужба з питань праці, серед причин припинення газопостачання:

самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) технічного обслуговування відповідно до вимог пункту 5.4 цієї глави;

невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

Якщо не вдається ізолювати джерело порушення, то газ можуть відключити для всього стояка. У разі виявлення проблеми в певній квартирі, газ відключають тільки в ній.

Як раніше писав Фокус з посиланням на пояснення юристів, існують випадки, коли постачальник через суд вимагав стягнути зі споживача і десять тисяч гривень, і навіть одну тисячу. Про це йдеться в статті Фокусу "Боржники без світла. Кому в Україні незабаром загрожує відключення електроенергії".