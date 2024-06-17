Частині українців почали урізати витрати в Польщі: з чим це пов'язано

Деякі біженці вже пристосувалися до життя в Польщі і на тлі продовження програми захисту біженців поки що не планують повертатися. Частина українців все ще живе за рахунок грошей, отриманих з України.

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Серед українців, які проживають у Польщі, 40% живуть за рахунок коштів, що надходять з України. З них 53% повідомляють, що їхні щомісячні витрати зменшилися, здебільшого тому, що вони втратили віддалену роботу в Україні або перестали отримувати допомогу від родичів. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA", що ґрунтується на даних кадрового агенства.

У даних джерела зазначають, що близько 60% українців у Польщі за останній рік не використали гроші, зароблені в Україні.

"Серед тих, хто змінив суму витрат, 20% кажуть, що це пов'язано з появою роботи в Польщі", — йдеться в матеріалі.

Так, за даними журналістів:

15% опитаних зізналися, що змінили розмір своїх витрат, оскільки закінчилися гроші, зароблені в Україні;

4% втратили віддалену роботу в Україні;

4% — через те, що родичі припинили підтримку;

57% не вказують причину.

Деяким українцям у Польщі почали урізати витрати

Також у матеріалі підкреслюють, що 60% українських громадян не користуються грошима, заробленими в Україні. Це, ймовірно, свідчить про те, що вони вже адаптувалися до життя в Польщі і, з огляду на триваючу програму захисту біженців, поки що не планують повертатися.

Експерти зазначили, що 60% українців у Польщі не використовували гроші, зароблені в Україні за останній рік. 27% витрачали свої особисті заощадження в Польщі, 10% користувалися коштами, наданими сім'єю, а 3% отримували доходи від віддаленої роботи в Україні.

Деяким українцям у Польщі почали урізати витрати

Раніше повідомлялося, що в середині травня понад 1000 українських біженців у Німеччині отримали письмові прохання звільнити орендовані для них квартири до 15 червня.

Крім того, за даними Eurostat, 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на кінець березня 2024 року. Із них дорослі жінки становлять 45,8%, діти — 32,8%, а дорослі чоловіки — 21,4%.