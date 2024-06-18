Дві зими без світла: експерт пояснив, який стан енергетики і коли буде найскладніше (відео)

Якби Україна змогла підключити в систему два-три енергоблоки Запорізької АЕС — це покращило б ситуацію з відключеннями, розповів експерт з енергетики Олександр Харченко. На сьогодні це неможливо, тому слід готуватись до важких часів найближчі дві зими.

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Українська енергосистема має дефіцит потужностей, але чітко порахувати розмір дефіциту неможливо. Українцям не варто думати про апокаліптичний сценарій, водночас слід пам'ятати, що стан системи після російських ударів суттєво гірший, ніж хотілося б. Про ситуацію в енергосистемі розповів директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ 24".

Харченко пояснив, що ні НЕК "Укренерго", ні компанія ДТЕК не здатні чітко встановити, яким буде дефіцит потужностей взимку 2024 року. На дефіцит впливатиме кількість споживачів, яка буде на той час, обсяги генерації, можливі нові удари ЗС РФ, ремонті роботи. Є сподівання на атомну генерацію, оскільки у липні-серпні атомні енергоблоки будуть ремонтуватись (30-35 днів на блок). На червень 2024 року експерт оцінив став енергосистеми як три з 12. При цьому він зауважив, що Україні серйозно допомогло б повернення контролю над Запорізькою АЕС: два додаткових енергоблоки суттєво покращили б ситуацію.

"Я мав би сказати 3 з 12. Якщо нам вдалося б у будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою атомною станцією і включити в роботу хоча б два-три блоки, це такий величезний фактор, який змінить ситуацію в енергосистемі", — заявив Харченко.

Згідно з прогнозом аналітика, обмеження для українців існуватимуть мінімум дві найближчі зими. Потім ситуація покращиться, зауважив експерт.

"Дві зими в нас будуть обмеження практично гарантовано. На другу зиму, 2025-2026, вони будуть доволі мінімізовані, але все ще цілком ймовірно будуть", — пролунало в ефірі телеканалу.

Експерт підсумував, що на пошкоджених росіянами об'єктах десь можуть встигнути все відновити до зими, десь не встигнуть, а десь не відновлять зовсім. Однак він пропонує українцям не панікувати.

"Я радив би апокаліптичні передбачення сприймати як заклик бути максимально уважними, готуватись до складної зими. Але при цьому не панікувати ні в якому разі", — сказав він.

Відключення електроненергії - пояснення Олександра Харченка 18 червня див. з 8:10

Зазначимо, 16 травня Харченко також говорив про два роки, необхідні для відновлення української енергетики. Експерт пояснив, що найбільше від російських ударів постраждала генерація, а не система транспортування (тобто високовольтні лінії вціліли). Перед цим, 15 травня енергетики закликали українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки є дефіцит потужностей, яких немає чим покрити.

Нагадуємо, 18 червня в "Укренерго" розповіли про запровадження стабілізаційних відключень і про те з яких причин їх ввели.