Две зимы без света: эксперт объяснил, каково состояние энергетики и когда будет хуже всего (видео)

Если бы Украина смогла подключить в систему два-три энергоблока Запорожской АЭС — это улучшило бы ситуацию с отключениями, рассказал эксперт по энергетике Александр Харченко. На сегодня это невозможно, поэтому следует готовиться к тяжелым временам ближайшие две зимы.

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Украинская энергосистема имеет дефицит мощностей, но четко посчитать размер дефицита невозможно. Украинцам не стоит думать об апокалиптическом сценарии, в то же время следует помнить, что состояние системы после российских ударов существенно хуже, чем хотелось бы. О ситуации в энергосистеме рассказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев 24".

Харченко пояснил, что ни НЭК "Укрэнерго", ни компания ДТЭК не способны четко установить, каким будет дефицит мощностей зимой 2024 года. На дефицит будет влиять количество потребителей, которое будет в то время, объемы генерации, возможные новые удары ВС РФ, ремонтные работы. Есть надежда на атомную генерацию, поскольку в июле-августе атомные энергоблоки будут ремонтироваться (30-35 дней на блок). На июнь 2024 года эксперт оценил состояние энергосистемы как три из 12. При этом он отметил, что Украине серьезно помогло бы возвращение контроля над Запорожской АЭС: два дополнительных энергоблока существенно улучшили бы ситуацию.

"Я должен был бы сказать 3 из 12. Если нам удалось бы любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы два-три блока, это такой огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме", — заявил Харченко.

Согласно прогнозу аналитика, ограничения для украинцев будут существовать минимум две ближайшие зимы. Затем ситуация улучшится, отметил эксперт.

"Две зимы у нас будут ограничения практически гарантированно. На вторую зиму, 2025-2026, они будут довольно минимизированы, но все еще вполне вероятно будут", — прозвучало в эфире телеканала.

Эксперт подытожил, что на поврежденных россиянами объектах где-то могут успеть все восстановить до зимы, где-то не успеют, а где-то не восстановят совсем. Однако он предлагает украинцам не паниковать.

"Я советовал бы апокалиптические предсказания воспринимать как призыв быть максимально внимательными, готовиться к сложной зиме. Но при этом не паниковать ни в коем случае", — сказал он.

Отключение электронэнергии — объяснение Александра Харченко 18 июня см. с 8:10

Отметим, 16 мая Харченко также говорил о двух годах, необходимых для восстановления украинской энергетики. Эксперт пояснил, что больше всего от российских ударов пострадала генерация, а не система транспортировки (то есть высоковольтные линии уцелели). Перед этим, 15 мая энергетики призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, поскольку есть дефицит мощностей, которых нечем покрыть.

Напоминаем, 18 июня в "Укрэнерго" рассказали о введении стабилизационных отключений и о том по каким причинам их ввели.