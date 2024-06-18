Пенсія в Україні: хто може отримати максимальні виплати

Українські пенсіонери, у яких стаж вищий за страхову норму, мають право на доплату.

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У червні 2024 року розмір максимальної пенсії в Україні становитиме 23 610 грн. З 1 січня 2024 року розмір максимальної пенсії збільшився на 2680 грн порівняно з 2023 роком. Про це йдеться у ст. 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування України, максимальний розмір пенсії в Україні обмежений і не може перевищувати десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність

З початку 2024 року окремі види пенсій в Україні збільшилися у зв'язку з переглядом прожиткових мінімумів для різних категорій населення. Так, у 2024 році встановлено розмір прожиткового мінімуму в 2920 гривень, а для осіб, які втратили працездатність, він становить 2361 гривню.

Таким чином, мінімальна пенсія в Україні зросла з 2093 до 2361 гривні, а отже — збільшилася на 268 гривень. Розмір максимальної пенсії збільшився з 20 930 до 23 610 гривень, що відповідає приросту на 2680 гривень.

Згідно із законодавством, розмір пенсії у 23 610 гривень є остаточним, включно з усіма можливими надбавками, доплатами, підвищеннями та цільовою допомогою, за винятком доплат для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Максимальну пенсію 2024 року можуть отримувати державні службовці, працівники місцевого самоврядування, народні депутати та науковці.

Нагадаємо, деякі пенсіонери не мають права на індексацію своїх виплат відповідно до законодавства.

Раніше в Пенсійному Фонді розповіли, що деякі громадяни можуть вийти на пенсію достроково.