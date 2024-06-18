Угорщина видаватиме українцям із недійсними паспортами документи на проживання

Закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважатиметься чинним під час дії та ще протягом шести місяців після завершення надзвичайного стану в Угорщині.

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Угорська влада ухвалила рішення, згідно з яким громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть за наявності простроченого паспорта. Про це йдеться в указі уряду Угорщини.

У документі йдеться про те, що ці правила діятимуть, доки в Угорщині триває надзвичайний стан і протягом пів року після його завершення.

Отже, під час оформлення посвідки на проживання в Угорщині українському громадянину із закордонним паспортом, що закінчився, його документ вважається дійсним, і посвідку на проживання може бути видано навіть протягом шести місяців після припинення надзвичайного стану в країні.

Ця норма не поширюється на процедури отримання угорського громадянства.

У травні 2022 року уряд Угорщини оголосив режим надзвичайного стану через війну Росії проти України. Востаннє його продовжили у квітні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що в середині травня понад 1000 українських біженців у Німеччині отримали письмові прохання звільнити орендовані для них квартири до 15 червня.

Крім того, за даними Eurostat, 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на кінець березня 2024 року. Із них дорослі жінки становлять 45,8%, діти — 32,8%, а дорослі чоловіки — 21,4%.