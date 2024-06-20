Пенсії для підприємців: на які виплати можуть розраховувати ФОПи

Якщо ФОП буде постійно платити мінімальний внесок, то і враховується для обчислення майбутньої пенсії саме мінімальна зарплата.

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Фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, має можливість вийти на пенсію після досягнення пенсійного віку. Розмір пенсійних виплат для таких осіб залежить від тривалості страхового стажу та суми сплачених пенсійних внесків. Про це повідомив експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін у коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, норма щодо виходу на пенсію в 60 років зі стажем щонайменше 31 рік поширюється на всіх, зокрема й на ФОПів.

У законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування встановлено як пенсійний вік, так і мінімальний необхідний страховий стаж для його досягнення.

Якщо стаж роботи до 2024 року становить від 21 до 31 року, можливо вийти на пенсію у віці 63 років. У разі стажу від 15 до 21 року вік виходу на пенсію становить 65 років.

"Єдине, що є питання в тому, як ФОПу підтвердити стаж. Для цього потрібно щомісяця сплачувати єдиний страховий внесок у розмірі, не меншому за мінімальний. На сьогодні він становить 22% від мінімальної зарплати (з 1 квітня мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень)", — зазначив експерт.

З березня 2022 року до скасування воєнного стану та ще протягом 12 місяців після цього фізичні особи-підприємці можуть бути звільнені від обов'язку сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за себе. Однак для підтвердження стажу пенсійного страхування найбільше значення мають дані про сплачені внески.

"Тому немає внесків, немає і стажу. Навіть якщо в трудовій книжці є запис, а внески не сплачувалися, то стаж все одно не йде", — додав Коробкін.

Якщо мінімальний внесок сплачується, то за цей місяць людині зараховують і страховий стаж.

Станом на 2024 рік, мінімальний страховий внесок з ЄСВ — 1 760 гривень, а максимальний ЄСВ — 26 400 гривень.

"Якщо ФОП буде постійно платити мінімальний внесок, або якщо людина буде працювати офіційно на мінімальну зарплату, то і враховується для обчислення майбутньої пенсії саме мінімальна зарплата", — додав Сергій Коробкін.

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