Чи маніпулюють оператори на ринку електроенергії та чи буде менше світла для українців?

У формуванні цін на електричну енергію помітили серйозні перекоси, що загрожують енергобезпеці країни.

В Україні на ринку електроенергії склалася критична ситуація, яка загрожує не лише економічній стабільності, а й національній безпеці нашої держави. При чому протягом останнього часу спостерігаються серйозні перекоси у формуванні цін на е/е, що вказує на наявність системних проблем у регулюванні цього ринку, йдеться у статті на "Телеграфі".

Як зазначається, з ухваленням постанови Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП) від 20 травня 2024 р. № 949 "Про граничні ціни…", починаючи з доби постачання 1 червня 2024-го, в єдиній торговій зоні "ОЕС України" діють нові максимальні граничні ціни протягом доби на ринку електроенергії з 5 600 до 9 000 грн/МВт-год.

Водночас за даними Оператора ринку, в першій декаді червня в години 11-16 учасниками ринку виставляються заявки на купівлю в обсягах до 4 250 МВт-год за цінами в діапазоні від 10 до 6 900 грн/МВт-год.

"При цьому заявки на продаж розміщуються в обсягах до 2 000 МВт-год (що складає майже 70% усього заявленого попиту) за ціною 100 грн/ МВт-год, середньозважена ціна для кожної години визначається як узгодження попиту та пропозиції е/е на окрему годину постачання. Криві попиту та пропозиції (дивіться нижче мал. 1.) сформовані з цінових заявок учасників ринку відповідно на купівлю та продаж електроенергії із визначеними у цих заявках обсягами і ціною. Ціною купівлі-продажу електроенергії в дану годину буде ціна, на якій перетинаються криві попиту та пропозиції", — сказано в матеріалі.

Криві попиту та пропозиції сформовані з цінових заявок учасників ринку відповідно на купівлю та продаж

Для прикладу, на малюнку вище видна нерівномірність заявлених цін та обсягів на купівлю і на продаж для 15-ї години 9 червня 2024 р.

"Тобто учасники ринку які здійснюють продаж електричної енергії на УЕБ за цінами 5 600—6 400 грн/ МВт-год, виставляють свої заявки на продаж на РДН по 100 грн/МВт-год. Значна частина учасників ринку висловлює занепокоєння з приводу таких дій", — зазначається в публікації.

Таким чином один і той самий учасник з однієї сторони продає електроенергію на РДД за непомірно високою ціною, що фактично лягає важким тягарем на всю промисловість воюючої країни, обумовлюючи це необхідністю покриття витрат на поновлення знищеної інфраструктури, а з іншої виставляє додаткові обсяги на продаж за найнижчою з можливих цін. Тим самим це унеможливлює здійснення імпорту, що й призводить до збільшення дефіциту та відповідних відключень.

"Окрім того, така низька ціна РДН змушує постачальників відмовлятись від частини попередньо куплених обсягів електричної енергії, що призводить до збільшення обсягів що той самий учасник має виставляти на РДН та відповідно сам недоотримувати прибутків. Такі дії призводять до обвалу цін до 500 грн/МВт-год і відповідного неможливості економічно обґрунтованого імпорту електроенергії в такі години. Це підтверджує відсутність імпорту, що унеможливлює забезпечення необхідних обсягів електроенергії. Монополістична поведінка окремих учасників ринку, які блокують імпорт, фактично рівносильна диверсіям, що руйнують енергосистему", — сказано в статті.

Тут варто зауважити, що середньозважена ціна е/е в окремі години на ринку становить від 99 до 500 грн/МВт-год, тоді як населення змушене платити 4 320 грн за 1 МВт.

Що є доволі дивним, адже в системі залишається дефіцит, а на ринку РДН спостерігається надлишок. Додатково виникло цілком логічне питання: "Якщо генерація або учасники ринку можуть продавати електроенергію по 10 грн/МВт-год, то чому тоді підвищували тариф для населення?".

"Відсутність голови НКРЕКП додатково ускладнює ситуацію. Відсутність керівництва створює правову та адміністративну нестабільність, що відкриває можливості для маніпуляцій з боку учасників ринку. У результаті наша держава не має можливості накопичити необхідні кошти на ремонти, що призводить до частих відключень е/е", — підсумовує автор.