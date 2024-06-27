Манипулируют ли операторы на рынке электроэнергии и будет ли меньше света для украинцев?

В формировании цен на электрическую энергию заметили серьезные перекосы, угрожающие энергобезопасности страны.

В Украине на рынке электроэнергии сложилась критическая ситуация, которая угрожает не только экономической стабильности, но и национальной безопасности нашего государства. Причем в последнее время наблюдаются серьезные перекосы в формировании цен на э/э, что указывает на наличие системных проблем в регулировании этого рынка, говорится в статье на"Телеграфе".

Как отмечается, с принятием постановления Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) от 20 мая 2024 г. № 949 "О предельных ценах...", начиная с суток поставки 1 июня 2024-го, в единой торговой зоне "ОЭС Украины" действуют новые максимальные предельные цены в течение суток на рынке электроэнергии с 5 600 до 9 000 грн/МВт-ч.

В то же время по данным Оператора рынка, в первой декаде июня в часы 11-16 участниками рынка выставляются заявки на покупку в объемах до 4 250 МВт-ч по ценам в диапазоне от 10 до 6 900 грн/МВт-ч.

"При этом заявки на продажу размещаются в объемах до 2 000 МВт-ч (что составляет почти 70% всего заявленного спроса) по цене 100 грн/МВт-ч, средневзвешенная цена для каждого часа определяется как согласование спроса и предложения э/э на отдельный час поставки. Кривые спроса и предложения(смотрите ниже рис. 1.) сформированы из ценовых заявок участников рынка соответственно на покупку и продажу электроэнергии с определенными в этих заявках объемами и ценой. Ценой купли-продажи электроэнергии в данный час будет цена, на которой пересекаются кривые спроса и предложения", — сказано в материале.

Кривые спроса и предложения сформированы из ценовых заявок участников рынка соответственно на покупку и продажу

Для примера, на рисунке выше видна неравномерность заявленных цен и объемов на покупку и на продажу для 15 часов 9 июня 2024 г.

"То есть участники рынка которые осуществляют продажу электрической энергии на УЭБ по ценам 5 600-6 400 грн/МВт-ч, выставляют свои заявки на продажу на РСВ по 100 грн/МВт-ч. Значительная часть участников рынка выражает беспокойство по поводу таких действий", — отмечается в публикации.

Таким образом один и тот же участник с одной стороны продает электроэнергию на РДД по непомерно высокой цене, что фактически ложится тяжелым бременем на всю промышленность воюющей страны, обуславливая это необходимостью покрытия расходов на восстановление уничтоженной инфраструктуры, а с другой выставляет дополнительные объемы на продажу по самой низкой из возможных цен. Тем самым это делает невозможным осуществление импорта, что и приводит к увеличению дефицита и соответствующих отключений.

"Кроме того, такая низкая цена РСВ заставляет поставщиков отказываться от части предварительно купленных объемов электрической энергии, что приводит к увеличению объемов что тот же участник должен выставлять на РСВ и соответственно сам недополучать прибыли. Такие действия приводят к обвалу цен до 500 грн/МВт-ч и соответствующей невозможности экономически обоснованного импорта электроэнергии в такие часы. Это подтверждает отсутствие импорта, что делает невозможным обеспечение необходимых объемов электроэнергии. Монополистическое поведение отдельных участников рынка, которые блокируют импорт, фактически равносильно диверсиям, разрушающим энергосистему", — сказано в статье.

Здесь стоит заметить, что средневзвешенная цена э/э в отдельные часы на рынке составляет от 99 до 500 грн/МВт-ч, тогда как население вынуждено платить 4 320 грн за 1 МВт.

Что довольно странно, ведь в системе остается дефицит, а на рынке РСВ наблюдается избыток. Дополнительно возник вполне логичный вопрос: "Если генерация или участники рынка могут продавать электроэнергию по 10 грн/МВт-ч, то почему тогда повышали тариф для населения?".

"Отсутствие председателя НКРЭКУ дополнительно усложняет ситуацию. Отсутствие руководства создает правовую и административную нестабильность, что открывает возможности для манипуляций со стороны участников рынка. В результате наше государство не имеет возможности накопить необходимые средства на ремонты, что приводит к частым отключениям э/э", — заключает автор.