У Польщі хочуть виробляти електроенергію для України на своїх ТЕС, — Туск (відео)

За словами польського прем'єра, передавання електроенергії Україні через енергоміст не розв'яже проблему, але допоможе українським містам пройти через складний період.

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Польське керівництво хоче отримати можливість спалювати своє вугілля, не сплачуючи водночас за викиди, а вироблену у такий спосіб електроенергію передавати Україні. Про це польський прем'єр Дональд Туск заявив на пресконференції за участю президента України Володимира Зеленського.

"Питання про енергетику має вирішальне значення, — заявив Туск. — Ми зараз працюємо над цим у Польщі, і наші фахівці обговорюють те, як ми можемо безпосередньо допомогти електропостачанню України до зими".

За словами польського прем'єра, усім енергетичним об'єктам в Україні загрожує небезпека російських ракетних атак.

Дональд Туск — про нові ідеї допомогти енергосистемі України пройти зиму, з 39:42

Зараз, зазначив Туск, у Польщі працюють над тим, щоб спалювати польське вугілля, якого багато, а електроенергію з польських електростанцій за допомогою енергомосту передавати Україні, уточнив політик.

Він попередив, що це не розв'язання проблеми з електроенергією, але частково допоможе українським містам пережити майбутню важку зиму.

Нагадаємо, що напередодні, 7 червня, у Центрі Разумкова попередили про те, що Кремль ставить Україні енергетичний ультиматум: території в обмін на світло.

Також повідомлялося, що сонячні батареї не врятують від відключень, а багатоповерхівки будуть без світла.