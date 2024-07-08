В Польше хотят вырабатывать электроэнергию для Украины на своих ТЭС, — Туск (видео)

По словам польского премьера, передача электроэнергии Украине через энергомост не решит проблему, но поможет украинским городам пройти через сложный период.

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Польское руководство хочет получить возможность сжигать свой уголь, не платя при этом за выбросы, а произведенную таким образом электроэнергию передавать Украине. Об этом польский премьер Дональд Туск заявил на пресс-конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Вопрос об энергетике имеет решающее значение, — заявил Туск. — Мы сейчас работаем над этим в Польше, и наши специалисты обсуждают то, как мы можем напрямую помочь электроснабжению Украины до зимы".

По словам польского премьера, всем энергетическим объектам в Украине угрожает опасность российских ракетных атак.

Дональд Туск — о новых идеях помочь энергосистеме Украины пройти зиму, с 39:42

Сейчас, отметил Туск, в Польше работают над тем, чтобы сжигать польский уголь, которого много, а электроэнергию с польских электростанций посредством энергомоста передавать Украине, уточнил политик.

Он предупредил, что это не решение проблемы с электроэнергией, но отчасти поможет украинским городам пережить предстоящую тяжелую зиму.

Напомним, что накануне, 7 июня, в Центре Разумкова предупредили о том, что Кремль ставит Украине энергетический ультиматум: территории в обмен на свет.

Также сообщалось, что солнечные батареи не спасут от отключений, а многоэтажки будут без света.