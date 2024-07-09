У пенсіонерів можуть відібрати 20% виплат: про що важливо знати

Пенсіонери повинні протягом 10 днів повідомити ПФУ про зарахування на роботу або звільнення.

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Українцям, які знайшли роботу, можуть знизити розмір пенсії на 20%, якщо вони не повідомили Пенсійний фонд про свої зміни вчасно. Про це повідомляє ПФУ.

Пенсіонери зобов'язані повідомити Пенсійний фонд України про те, що вони знайшли роботу або звільнилися, протягом 10 днів з моменту початку роботи або звільнення.

"Це стосується також початку або припинення підприємницької діяльності. Якщо пенсіонер не виконає цю вимогу, він ризикує втратити частину своєї пенсії", — йдеться в повідомленні.

Для українців, які продовжують працювати, пенсії нараховуються за особливими правилами. Їхні пенсії не індексуються щорічно, а перераховуються раз на два роки з урахуванням нового стажу. У разі пенсіонерів, які вийшли на пенсію за вислугою років і знову влаштувалися на ту саму роботу, виплати пенсії тимчасово припиняються.

Також варто зазначити, що пенсіонерам, які працюють, не нараховують надбавок і підвищень, які передбачені для інших громадян, які працюють.

"Якщо ПФУ з'ясує, що пенсіонер працює, але не повідомив про це, він повинен буде повернути частину незаконно нарахованої пенсії. Це можна зробити добровільно, але якщо пенсіонер відмовиться, переплата буде утримана примусово з кожної пенсії", — додали в ПФУ.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про українців, яким у 2024 році збільшили пенсію на 4 тис. грн. Як з'ясувалося, зростання торкнулося суддів, які, після перерахунків, почали отримувати виплати в розмірі 104 тис. грн. Причина такої ситуації — особлива формула нарахувань, яка стосується виключно людей цієї професії. Тим часом середня пенсія в Україні зросла на 400 грн — з 5 300 до 5 700 грн.

Нагадуємо, Пенсійний фонд повідомив, що деяким категоріям українців зменшать пенсію на 20%. Крім того, громадянам, які йдуть на відпочинок у 2025 році, потрібно врахувати зростання страхового стажу.