Українці можуть отримати майже 11 тис. грн: як оформити грошову допомогу

Грошова допомога передбачена для сімей з дітьми, які з травня цього року підлягають обов'язковій евакуації з Харківської та Сумської областей.

Related video

Жителям Сумської та Харківської областей, які були евакуйовані з прифронтових територій і відповідають критеріям вразливості, буде надано додаткову фінансову допомогу в розмірі майже 11 тисяч гривень. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Проєкт допомоги, що реалізується Мінсоцполітики та Дитячим фондом ООН, спрямований на надання термінової підтримки сім'ям, евакуйованим із прифронтових територій.

Грошова допомога передбачена для родин із дітьми, які були зобов'язані евакуюватися з небезпечних районів прифронтових громад Харківської та Сумської областей із травня поточного року. Допомога надається за таких умов:

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю віком до 18 років;

сім'я є багатодітною з неповнолітніми дітьми;

дітей виховує одинока мати або одинокий батько;

сім'я з дітьми до 18 років вважається малозабезпеченою.

Уразливі категорії, які підлягають обов'язковій евакуації, можуть оформити виплату в розмірі 10,8 тисяч гривень на одну людину в сім'ї після переїзду.

Фінансову допомогу буде надано не більше ніж п'ятьом сім'ям, включно з багатодітними малозабезпеченими сім'ями до п'яти осіб, кожна з яких отримає 54 тисячі гривень.

Додаткову фінансову допомогу буде надано одноразово, а терміни виплат визначатимуться залежно від фінансових можливостей програми.

Отримання допомоги залежить від способу, яким сім'я евакуювалася з прифронтових регіонів:

якщо сім'я евакуюється за організацією обласної військової адміністрації, додатково звертатися не потрібно. Виплата буде здійснена автоматично;

якщо сім'я залишає небезпечне місце самостійно під час обов'язкової евакуації, після прибуття на нове місце необхідно звернутися до найближчого управління соціального захисту населення в новій громаді.

Далі треба подати заяву про виплату грошової допомоги.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.