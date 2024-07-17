Яким буде тариф на електроенергію взимку: скільки доведеться платити за 1 кВт*год

До закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатися не буде.

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В Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Таким чином, в осінньо-зимовий період 2024/2025 року підвищення тарифу не очікується — вартість за 1 кВт*год становитиме 4,32 грн. Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів, згідно з Постановою №632, затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатися не буде", — йдеться у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка.

Яким буде тариф на електроенергію взимку

Він також зазначив, що тариф у 4,32 грн за 1 кВт*год був встановлений з урахуванням витрат на виробництво електроенергії, що містить у собі внесок "Енергоатому" та "Укргідроенерго", оцінений у 1,7 грн за кіловат-годину (за генерацію). Крім того, до споживаної українцями електроенергії входить імпортована електроенергія, енергія, вироблена вітряними і сонячними станціями, а також теплова генерація.

Тариф на електроенергію для користувачів з електричним опаленням було встановлено на рівні 2,64 грн за 1 кВт*год. Однак цей тариф застосовуватиметься тільки в період опалювального сезону для відповідних українців.

У неопалювальний сезон українці з електричним опаленням, як і всі інші, платитимуть 4,32 грн за 1 кВтг електроенергії. Згідно з рішенням уряду, сім'я, яка використовує електричне опалення, у зимовий період може продовжувати платити за старим тарифом до 2,64 грн за 1 кВтг, якщо їхнє споживання не перевищує 2000 кВтг на місяць. Однак у разі перевищення цього ліміту їм доведеться оплачувати за весь спожитий обсяг за новим тарифом у 4,32 грн за 1 кВтг.

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