Як українці можуть оформити собі інвалідність: алгоритм
Якщо людина не може з'явитися на огляд самостійно, ця процедура може відбутися за місцем проживання.
У громадян України може бути встановлена група інвалідності I, II або III залежно від їхнього стану здоров'я. Про це йдеться в законодавстві України.
Для отримання статусу людини з інвалідністю необхідно спочатку звернутися до місцевої установи охорони здоров'я, після чого проводиться діагностика.
Після цього сімейний лікар має підтвердити наявність певного захворювання і видати направлення на медико-соціальну експертизу, яка проводиться МОЗ. Протягом 7 днів із моменту отримання документів проводиться лікарсько-консультативна комісія.
Якщо людина не може з'явитися на огляд самостійно, процедура може бути проведена за місцем її проживання.
До Медико-соціальної експертної комісії необхідно надати документи, що підтверджують певний діагноз:
- виписки з амбулаторної карти;
- виписки зі стаціонарів;
- результати медичних досліджень.
Також особа має надати такі документи:
- посвідчення особи;
- завірену копію трудової книжки.
За наявності, до пакета документів можуть додаватися копії посвідчень ліквідатора аварії на ЧАЕС та учасника бойових дій.
Нагадаємо, деякі особи з інвалідністю мають повторно пройти ВВК. Крім цього, їм потрібно оновити військово-облікові дані до 16 липня.
Раніше експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін розповів, що учасники бойових дій можуть достроково вийти на пенсію. Тоді як для людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, мінімальний розмір пенсії становить від 8500 гривень.