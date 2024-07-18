Як українці можуть оформити собі інвалідність: алгоритм

Якщо людина не може з'явитися на огляд самостійно, ця процедура може відбутися за місцем проживання.

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У громадян України може бути встановлена група інвалідності I, II або III залежно від їхнього стану здоров'я. Про це йдеться в законодавстві України.

Для отримання статусу людини з інвалідністю необхідно спочатку звернутися до місцевої установи охорони здоров'я, після чого проводиться діагностика.

Після цього сімейний лікар має підтвердити наявність певного захворювання і видати направлення на медико-соціальну експертизу, яка проводиться МОЗ. Протягом 7 днів із моменту отримання документів проводиться лікарсько-консультативна комісія.

Якщо людина не може з'явитися на огляд самостійно, процедура може бути проведена за місцем її проживання.

До Медико-соціальної експертної комісії необхідно надати документи, що підтверджують певний діагноз:

виписки з амбулаторної карти;

виписки зі стаціонарів;

результати медичних досліджень.

Також особа має надати такі документи:

посвідчення особи;

завірену копію трудової книжки.

За наявності, до пакета документів можуть додаватися копії посвідчень ліквідатора аварії на ЧАЕС та учасника бойових дій.

Нагадаємо, деякі особи з інвалідністю мають повторно пройти ВВК. Крім цього, їм потрібно оновити військово-облікові дані до 16 липня.

Раніше експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін розповів, що учасники бойових дій можуть достроково вийти на пенсію. Тоді як для людей з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, мінімальний розмір пенсії становить від 8500 гривень.