Якщо літні блекаути жителі багатоповерхівок і мешканці приватних будинків переживати навчилися, то осінні можуть заскочити зненацька, наприклад, під час відсутності теплопостачання. Фокус з'ясував, як легше пережити період знеструмлень та чи поменшає відключень світла восени.

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Вже у серпні 2024-го з ремонтів вийдуть декілька блоків на електростанціях і ситуація зі світлом в Україні покращиться. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Проте з кожним масованим обстрілом ризик нових масштабних блекаутів для українців в усіх регіонах країни зростає. А попереду — осінь і зима. Як підготуватися до тривалих відключень світла?

Липень — репетиція зими. Фахівці прогнозують до 20 годин на добу без світла та опалення

Ворожі удари призвели до масштабних руйнувань української енергосистеми, тож людям доведеться жити із відключеннями світла ще не один сезон. Восени і взимку тривалість відключень електроенергії залежатиме від багатьох факторів, починаючи з того, скільки і які ще удари завдасть Росія по енергетиці України, і як добре вдасться захистити поки що вцілілі об’єкти від цих ударів.

Топ приладів-рятівників під час блекаутів допоможуть пережити відключення Фото: Facebook/Офiс президента

"Ми сподіваємося, що нам вдасться відновити хоча б частину енергоблоків, які були пошкоджені до початку зимового сезону. Але це буде залежати від наявності засобів протиповітряної оборони, тому що росіяни не припиняють атаки", — заявив керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю ВВС.

Якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то, за найгіршим сценарієм, наступної зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення, припускають у ДТЕК.

Тож, вкрай необхідно заздалегідь підготуватися на випадок тривалих відключень електроенергії восени.

Великий ліхтар з потужним акумулятором забезпечить світлом на 6-8 годин Фото: УНІАН

Що купити на випадок відключень: топ приладів-рятівників під час блекаутів

Джерело безперебійного живлення для холодильника (коштує від 5400 грн) працює, як стабілізатор, і допоможе забезпечити роботу холодильної камери без світла. Потребує приєднання до нього акумулятора, забезпечує автономну роботу електроустаткування від нього у разі відключення живлення із загальної мережі. Головне, правильно вибрати потужність безперебійника та ємність акумулятора.

Вибір джерела (ДБЖ) для холодильника безпосередньо залежить від номінальної потужності, що вказана у технічному паспорті, а також пікового навантаження. Дізнатися пікове навантаження можна за допомогою формули: потужність помножити на 7 (коефіцієнт).

Вибір ДБЖ для холодильника безпосередньо залежить від номінальної потужності, що вказана у технічному паспорті

Потужний павербанк (коштує від 850 грн) необхідний для того, щоб завжди залишатися на зв'язку. Зовнішній акумулятор допоможе підзарядити смартфон, ноутбук та інші прилади у разі відключення світла. Краще мати при собі кілька павербанків великої потужності (наприклад, місткістю акумулятора 30 000 мАh), оскільки їхнього заряду вистачить на тривалий час.

Важливо

"Павербанк повинен бути у всіх": українців закликали починати готуватись до зими

Великий ліхтар з потужним акумулятором (ціна — від 800 грн). Його заряду вистачить на 6-8 годин. Також варто запастися сірниками та свічками.

Портативна газова плита (коштує від 749 грн) працює залежно від її потужності та обсягу газового балона. Зазвичай середньостатистичного балона вистачає на кілька годин готування. Під час вибори приладу потрібно врахувати потужність, тип газу — пропан або бутан, портативність та безпеку використання.

Біокамін на етанолі (коштує від 10 000 грн) дозволить опалювати одну кімнату в квартирі. Цей прилад допоможе у разі критично низької температури в оселі.

Джерело безперебійного живлення для холодильника забезпечить його роботу за відсутності електрики Фото: Pexels

Також нагадаємо перелік дрібних побутових приладів та речей, які потрібно мати на випадок відключення світла. Вони допоможуть простіше пережити кілька годин без електроенергії:

лампочки з акумуляторами, світлодіодні лампи;

запасні батарейки;

автомобільний зарядний пристрій;

термоси;

сумка-холодильник,

чайник на акумуляторі;

радіоприймач на батарейках;

кабель для живлення роутера від павербанку.

Під час відключення електрики мешканці багатоповерхівок часто стикаються з раптовим стрибком або сплеском напруги в лінії електропередачі

Нагадаємо, що під час відключення електрики мешканці багатоповерхівок часто стикаються з раптовим стрибком або сплеском напруги в лінії електропередачі. Коливання в лінії електропередач можуть бути причиною потенційного пошкодження електрики. Тож під час блекауту необхідно відключати від мережі всі електричні прилади, зокрема, прилади опалення/охолодження, холодильник, мікрохвильову піч, телевізор тощо.

Павербанк необхідний для того, щоб завжди залишатися на зв'язку і мати змогу працювати чи вчитися Фото: Freepik

Дієві правила: як ОСББ та власникам квартири підготуватися до відключень тепла

Є кілька простих та дієвих порад, які допоможуть підтримати нормальну температуру в квартирі під час блекауту. І передусім об'єднанню співвласників (ОСББ) потрібно завчасно подбати про будинок.

Перевірте наявність скла у вікнах, замініть вибиті шибки. Якщо заміна скла тимчасово недоступна, закрийте вікна фанерою. Обробіть шибки за периметрами вікон силіконовим герметиком, вкладіть у рами поролонові смужки або інший ущільнювач. Перевірте стан теплового ізолювання труб, арматури та бойлера в будинковому теплопункті. За можливості, організуйте утеплення стін будинку. Адже саме через них втрачаються 60% тепла. Ефект дає ізолювання не окремої квартири, а всього фасаду.

Утеплення стін будинку - важливий етап, аже саме через них втрачаються 60% тепла Фото: УНИАН

Власникам квартир з бойлерами потрібно пам’ятати, що за умови тривалих відключень та загрози різкого зниження температури воду із бойлерів варто злити до настання критичного холоду, а в сантехніку залити антифриз. Якщо температура опускалася всередині приміщення нижче нуля, також потрібно перевірити цілісність труб, і лише після того наповнити водою бойлер.Також потрібно завчасно перевірити проводку, аби уникнути коротких замикань.

Кожному власнику квартири необхідно подбати про оселю. Важливо не дати теплу виходити з приміщення. Найпростіше, що можна зробити, — перевірити, чи не тягне холодом з дверей та вікон. Поміняти чи максимально утеплити двері та вікна — один з головних кроків. Також фахівці радять придбати намет та спальний мішок, в разі тривалих відключень опалення розраховане на зимові умови туристичне знаряддя допоможе зігрітися.