Если летние блэкауты жители многоэтажек и жители частных домов переживать научились, то осенние могут застать врасплох, например, во время отсутствия теплоснабжения. Фокус выяснил, как легче пережить период обесточиваний и станет ли меньше отключений света осенью.

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Уже в августе 2024-го из ремонтов выйдут несколько блоков на электростанциях и ситуация со светом в Украине улучшится. Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Однако с каждым массированным обстрелом риск новых масштабных блэкаутов для украинцев во всех регионах страны растет. А впереди — осень и зима. Как подготовиться к длительным отключениям света?

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Вражеские удары привели к масштабным разрушениям украинской энергосистемы, поэтому людям придется жить с отключениями света еще не один сезон. Осенью и зимой продолжительность отключений электроэнергии будет зависеть от многих факторов, начиная с того, сколько и какие еще удары нанесет Россия по энергетике Украины, и как хорошо удастся защитить пока уцелевшие объекты от этих ударов.

Топ приборов-спасателей во время блэкаутов помогут пережить отключения Фото: Facebook/Офис президента

"Мы надеемся, что нам удастся восстановить хотя бы часть энергоблоков, которые были повреждены до начала зимнего сезона. Но это будет зависеть от наличия средств противовоздушной обороны, потому что россияне не прекращают атаки", — заявил руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью ВВС.

Если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то, по худшему сценарию, следующей зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления, предполагают в ДТЭК.

Поэтому, крайне необходимо заранее подготовиться на случай длительных отключений электроэнергии осенью.

Большой фонарь с мощным аккумулятором обеспечит светом на 6-8 часов Фото: УНИАН

Что купить на случай отключений: топ приборов-спасателей во время блэкаутов

Источник бесперебойного питания для холодильника (стоит от 5400 грн) работает, как стабилизатор, и поможет обеспечить работу холодильной камеры без света. Требует присоединения к нему аккумулятора, обеспечивает автономную работу электрооборудования от него в случае отключения питания из общей сети. Главное, правильно выбрать мощность бесперебойника и емкость аккумулятора.

Выбор источника (ИБП) для холодильника напрямую зависит от номинальной мощности, указанной в техническом паспорте, а также пиковой нагрузки. Узнать пиковую нагрузку можно с помощью формулы: мощность умножить на 7 (коэффициент) .

Выбор ИБП для холодильника напрямую зависит от номинальной мощности, указанной в техническом паспорте

Мощный павербанк (стоит от 850 грн) необходим для того, чтобы всегда оставаться на связи. Внешний аккумулятор поможет подзарядить смартфон, ноутбук и другие приборы в случае отключения света. Лучше иметь при себе несколько павербанков большой мощности (например, емкостью аккумулятора 30 000 мАч), поскольку их заряда хватит на длительное время.

Важно

"Павербанк должен быть у всех": украинцев призвали начинать готовиться к зиме

Большой фонарь с мощным аккумулятором (цена — от 800 грн). Его заряда хватит на 6-8 часов. Также стоит запастись спичками и свечами.

Портативная газовая плита (стоит от 749 грн) работает в зависимости от ее мощности и объема газового баллона. Обычно среднестатистического баллона хватает на несколько часов готовки. При выборе прибора нужно учесть мощность, тип газа — пропан или бутан, портативность и безопасность использования.

Биокамин на этаноле (стоит от 10 000 грн) позволит отапливать одну комнату в квартире. Этот прибор поможет в случае критически низкой температуры в доме.

Источник бесперебойного питания для холодильника обеспечит его работу при отсутствии электричества Фото: Pexels

Также напомним перечень мелких бытовых приборов и вещей, которые нужно иметь на случай отключения света. Они помогут проще пережить несколько часов без электроэнергии:

лампочки с аккумуляторами, светодиодные лампы;

запасные батарейки;

автомобильное зарядное устройство;

термосы;

сумка-холодильник,

чайник на аккумуляторе;

радиоприемник на батарейках;

кабель для питания роутера от павербанка.

Во время отключения электричества жители многоэтажек часто сталкиваются с внезапным скачком или всплеском напряжения в линии электропередачи

Напомним, что во время отключения электричества жители многоэтажек часто сталкиваются с внезапным скачком или всплеском напряжения в линии электропередачи. Колебания в линии электропередач могут быть причиной потенциального повреждения электричества. Поэтому во время блэкаута необходимо отключать от сети все электрические приборы, в частности, приборы отопления/охлаждения, холодильник, микроволновую печь, телевизор и тому подобное.

Павербанк необходим для того, чтобы всегда оставаться на связи и иметь возможность работать или учиться Фото: Freepik

Действенные правила: как ОСМД и владельцам квартиры подготовиться к отключениям тепла

Есть несколько простых и действенных советов, которые помогут поддержать нормальную температуру в квартире во время блэкаута. И прежде всего объединению совладельцев (ОСМД) нужно заблаговременно позаботиться о доме.

Проверьте наличие стекла в окнах, замените выбитые стекла. Если замена стекла временно недоступна, закройте окна фанерой. Обработайте стекла по периметрам окон силиконовым герметиком, вложите в рамы поролоновые полоски или другой уплотнитель. Проверьте состояние тепловой изоляции труб, арматуры и бойлера в домовом теплопункте. По возможности, организуйте утепление стен дома. Ведь именно через них теряются 60% тепла. Эффект дает изолирование не отдельной квартиры, а всего фасада.

Утепление стен дома — важный этап, ведь именно через них теряются 60% тепла Фото: УНИАН

Владельцам квартир с бойлерами нужно помнить, что при длительных отключений и угрозы резкого снижения температуры воду из бойлеров стоит слить до наступления критического холода, а в сантехнику залить антифриз. Если температура опускалась внутри помещения ниже нуля, также нужно проверить целостность труб, и только после этого наполнить водой бойлер. также нужно заблаговременно проверить проводку, чтобы избежать коротких замыканий.

Каждому владельцу квартиры необходимо позаботиться о жилище. Важно не дать теплу выходить из помещения. Самое простое, что можно сделать, — проверить, не тянет ли холодом из дверей и окон. Поменять или максимально утеплить двери и окна — один из главных шагов. Также специалисты советуют приобрести палатку и спальный мешок, в случае длительных отключений отопления рассчитанное на зимние условия туристическое снаряжение поможет согреться.