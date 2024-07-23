Кілька сценаріїв: в "Укренерго" припустили, що очікує енергетику України взимку

За словами члена Наглядової ради енергетичної компанії Юрія Бойка, цілком очевидно, що за короткий термін відремонтувати всі об'єкти неможливо, адже руйнування колосальні.

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Україна вже давно почала готуватися до найближчої зими, однак варто розуміти, що відновити ті об'єкти, які за 2 роки повномасштабної війни було зруйновано, у повному обсязі не вийде. Член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко під час заходу "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV" розповів, чого очікувати в майбутньому.

За його словами, масштаби руйнувань після обстрілів з боку російських окупантів колосальні. У зв'язку з цим цілком очевидно, що повністю відремонтувати або відбудувати об'єкти заново за короткий термін неможливо.

"Тому і набір інструментів до підготовки відрізняється від того, що було два роки, або рік тому. Відповідно й очікування також відрізняються", — заявив Юрій Бойко.

Окремо представник "Укренерго" додав, що енергетики щодня виконують колосальну роботу, адже з раціонального погляду іноді складно пояснити, як деяке обладнання продовжує працювати.

Наразі ж є кілька сценаріїв того, як Україна проходитиме найближчу зиму, адже залишилося зовсім мало часу.

"Безумовно, у нас є і оптимістичні, і більш консервативні сценарії проходження цієї зими. Я не впевнений, що варто називати, скільки годин умовно кажучи не буде світла взимку, оскільки це залежить від невизначених факторів. Тому такі публічні прогнози — досить невдячна справа. Цілком очевидно, що зосередити зусилля потрібно на відновленні базової генерації, зокрема ТЕС. Так само необхідний розвиток розподіленої генерації", — підсумував Юрій Бойко.

Нагадаємо, 22 липня повідомлялося, що в "Укренерго" назвали терміни, коли ситуація з електрикою покращиться. За словами глави енергетичної компанії Володимира Кудрицького, уже в серпні громадяни зможуть відчути полегшення, адже збільшаться обсяги генерації та з ремонтів вийдуть деякі потужності.