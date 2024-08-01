Деякі українці можуть придбати автомобіль на пільгових умовах: як це зробити

Особи з інвалідністю, які брали участь у Другій світовій, безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово.

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Люди з інвалідністю, набутою внаслідок війни, мають певні пільги, які полегшують і прискорюють процес придбання автомобіля. Це стосується зокрема тих, хто набув інвалідність під час Другої світової війни. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Серед пільг, на які вони мають право:

позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за наявності медичних показань) на строк експлуатації до десяти років, з подальшою заміною на новий;

виплата компенсації на бензин (паливо), ремонт і технічне обслуговування.

Особи з інвалідністю, набутою внаслідок війни, також мають право на:

звільнення від орендної плати за нежитлові приміщення, що використовуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотовізків, веловізків тощо);

також на безоплатне надання гаражів-стоянок для цих засобів незалежно від їхньої форми власності.

Люди з інвалідністю II і III груп, набутою внаслідок бойових дій під час Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, отримують пільги, передбачені для осіб із інвалідністю I групи.

Раніше, 19 вересня, Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.