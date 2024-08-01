Некоторые украинцы могут приобрести автомобиль на льготных условиях: как это сделать

Лица с инвалидностью, которые участвовали во Второй мировой, бесплатно обеспечиваются автомобилем в первую очередь.

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Люди с инвалидностью, полученной в результате войны, обладают определенными льготами, которые облегчают и ускоряют процесс приобретения автомобиля. Это касается в том числе тех, кто получил инвалидность во время Второй мировой войны. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Лица с инвалидностью вследствие войны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, при наличии медицинских показаний в первую очередь бесплатно обеспечиваются автомобилем.

Среди льгот, на которые они имеют право:

внеочередное бесплатное обеспечение автомобилем (при наличии медицинских показаний) на срок эксплуатации до десяти лет, с последующей заменой на новый;

выплата компенсации на бензин (топливо), ремонт и техническое обслуживание.

Лица с инвалидностью вследствие войны также имеют право на:

освобождение от арендной платы за нежилые помещения, используемых под гаражи для специальных средств передвижения (автомобилей, мотовизков, веловизков и т.д.);

также на бесплатное предоставление гаражей-стоянок для этих средств независимо от их формы собственности.

Люди с инвалидностью II и III групп вследствие боевых действий во время Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более, получают льготы, предусмотренные для лиц с инвалидностью I группы вследствие войны.

Ранее, 19 сентября, Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.