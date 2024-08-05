Норвегія змінила виплати для українців: що надають біженцям

Українці в Норвегії, які не можуть себе забезпечувати самостійно, мають право на допомогу для покриття потреб у харчуванні, проживанні та медичних послугах.

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У 2024 році українські біженці в Норвегії можуть отримувати щомісячну допомогу в розмірі 520 євро (23 746 грн), але тільки за дотримання певних умов. З липня 2024 року правила стали суворішими. Крім того, біженці також можуть отримати 1 500 євро (67 207 грн) як допомогу за повернення в Україну. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

У 2024 році українські біженці в Норвегії мають можливість отримувати 520 євро (23 746 грн) на місяць, за умови, що вони проживають у центрах приймання біженців і зареєстровані в Національному центрі реєстрації. Також уряд пропонує стимулювальні виплати в розмірі 1 500 євро (67 207 грн) тим, хто вирішить повернутися на батьківщину.

Міністерство праці Норвегії пропонує продовжити дію раніше ухвалених змін у законодавстві до 1 липня 2026 року. Ці зміни спрямовані на контроль імміграції та інтеграції українських біженців. За словами міністра Тоньє Бренна, кількість біженців із України у 2024 році зменшилася на 40% порівняно з попереднім роком.

Так, було ухвалено основні зміни у виплатах:

у 2024 році в Норвегії не можна отримати тимчасове альтернативне житло;

українці, які бажають отримувати виплати та підтримку держави, повинні проживати в центрах прийому біженців, а не в приватному житлі.

норвезький уряд не покриває витрати, пов'язані з домашніми тваринами, які прибувають до центрів біженців;

для отримання одноразової фінансової допомоги в розмірі 8 200 євро (367 401 грн) потрібно прожити в Норвегії більше року;

для отримання тимчасового притулку та допомоги необхідно зареєструватися в Національному центрі реєстрації.

З липня 2024 року зареєструватися можна буде тільки в Національному центрі прибуття та реєстрації біженців (Nasjonalt ankomstsenter) у муніципалітеті Роде або в Реєстраційному центрі Гардермуен (Gardermoen registreringssenter) біля аеропорту Осло. Українці, які не можуть забезпечувати себе самостійно, мають право на допомогу, призначену для покриття витрат на харчування, проживання та медичні послуги.

У Норвегії вже було посилено правила для українців, що призвело до скорочення низки виплат. Зокрема, з 29 січня 2024 року припинено надання тимчасового альтернативного житла для тих, хто вважав за краще жити в приватному житлі замість центру прийому біженців.

Норвегія також намагається підштовхнути українських біженців до роботи, вимагаючи від них приділяти мінімум 15 годин на тиждень робочій діяльності. Це може бути зроблено шляхом практичної роботи на повний або неповний робочий день.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що в Польщі погіршується ставлення до біженців з України. Зокрема, 61% поляків хочуть, щоб переселенці повернулися додому після війни, тоді як лише 17% респондентів готові прийняти українців із можливістю розселення.