Деякі громадяни в Україні отримають доплату до пенсії: кого це стосується

Пенсіонери повинні звернутися до ПФУ для призначення допомоги по догляду, тоді як для виплат від ООН одержувачі обираються з певного переліку.

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Деякі українські громадяни можуть отримати надбавку до пенсії. Йдеться про тих, чиї виплати менші за 3 250 гривень, та 80-річних осіб з погіршеним здоровʼям. Детальніше про це розповідає "24 Канал".

Соціальна допомога від ООН

Допомогу від ООН можуть отримати ті пенсіонери, чиї виплати нижчі за 3 250 гривень. Крім цього, для призначення грошей потрібно:

проживати на територіях активних чи можливих бойових дій;

не отримувати додаткових грошових допомог від міжнародних організацій чи допомоги на проживання ВПО з 1 березня 2023 року.

Ці виплати призначаються автоматично, зокрема, одержувачів обирають з переліку Пенсійного фонду.

Грошова допомога після досягнення 80 років

На додаткові виплати можуть розраховувати громадяни, які досягли 80 років та потребують постійного догляду через проблеми зі здоровʼям. Розмір допомоги становить 944 гривні.

Для призначення доплати потрібно звернутися до органів ПФУ. Зокрема, необхідно подати заяву разом із документами, які підтверджують погіршення стану здоровʼя.

Нагадаємо, пенсія деяких українців може перевищувати пʼять тисяч гривень. Для цього потрібно було мати середню зарплату та страховий стаж у 35 років.

Раніше в Урядовому порталі розповіли, що для виходу на пенсію в 60 років громадянин повинен мати певну кількість страхового стажу. Проте, якщо його не вистачає, то особа може документи, звернувшись до Пенсійного фонду.