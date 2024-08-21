В Угорщині розповіли, як вплинула ситуація в Курській області на газопостачання до країни

Сійярто поскаржився, що ЄС відмовляється допомагати Угорщині вирішити проблему з транзитом нафти "Лукойлу" через Україну.

Related video

Попри бойові дії в Курській області РФ у районі газовимірювальної станції "Суджа", проблем із газопостачанням до Угорщини немає. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда".

Міністр заявив, що на тлі труднощів з отриманням нафти й газу з Росії, Угорщина завершує переговори щодо забезпечення себе нафтою після того, як ускладнився транзит нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Сійярто вкотре поскаржився, що ЄС відмовляється допомагати Угорщині вирішити проблему з транзитом нафти "Лукойлу" через Україну, яка "порушила Угоду про асоціацію".

Очільник МЗС запевнив, що проблем з постачанням газу з Росії до Угорщини немає попри те, що в Курській області біля газорозподільчої станції в Суджі тривають бойові дії.

"Енергопостачання Угорщини забезпечене, незважаючи на всі виклики, про які ви добре знаєте", — підсумував угорський міністр.

Нагадаємо, що 21 серпня стало відомо, що в Угорщині держдопомогу тепер зможуть отримувати лише біженці з районів України, які безпосередньо постраждали від російського вторгнення. Відповідне рішення уряду вже набуло чинності.