Середня пенсія в Україні: як зросли виплати і хто їх отримує

За даними ПФУ, більшість українських пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 3 тисячі гривень.

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У 2024 році більшість українців відчули зростання пенсій, завдяки індексації, перерахункам і різним додатковим виплатам, що в підсумку призвело до збільшення середньої пенсії в країні. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

В Україні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 5 816,62 гривні.

Зокрема, 26,14% пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 3 тисячі гривень. Станом на 1 липня інші пенсіонери отримують такі виплати:

17,32% отримують від 3 001 до 4 000 гривень (для порівняння, у 2023 році таких було 21,26%);

18,59% отримують від 4 001 до 5 000 гривень (минулого року ця категорія становила 15,02%);

25,47% отримують від 5 001 до 10 000 гривень (у 2023 році таких пенсіонерів було 23,24%).

Середня пенсія для працюючих пенсіонерів також зазнала змін і тепер становить 6 216,20 гривень. В Україні налічується 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію замість вікової. Однак вона доступна не для всіх категорій громадян.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років і кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.