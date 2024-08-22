Яку зарплату потрібно мати, щоб отримувати пенсію 23 тис. грн: названо цифри

Більшість пенсіонерів отримують виплати менше ніж 5 тисяч гривень, тоді як максимальна пенсія становить понад 23 тисячі гривень.

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Пенсія громадян України безпосередньо пов'язана з їхніми доходами. Щоб у старості отримувати 23 тисячі гривень, необхідно докласти зусиль уже зараз. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Формула розрахунку майбутньої пенсії ґрунтується на середній зарплаті за останні три роки, співвідношенні особистої зарплати до середньої, стажі роботи в роках і процентній ставці в 1%.

Тож на початку року більшість пенсіонерів отримували виплати, нижчі за 5 тисяч гривень, хоча максимальна пенсія перевищує 23 тисячі гривень.

Наразі середня зарплата по Україні становить 13 547 гривень. Тому, щоб отримувати максимальну пенсію, потрібно для 35 років стажу отримувати зарплату в розмірі 67 457 гривень на місяць. А от зі стажем 25 років, середня зарплата має становити 94 440 гривень.

Нагадаємо, деякі пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію замість вікової. Однак вона доступна не для всіх категорій громадян.

Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в Україні можуть змінити розрахунок пенсій. Зокрема, система враховуватиме два критерії — кількість відпрацьованих років і кількість внесків, які людина сплачувала щомісяця.