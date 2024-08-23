Власники мережі мікрокредитів мали російське громадянство: в Нацбанку відреагували

Голова Нацбанку зазначає, що вказане рішення — "проміжний етап". Наразі триває перевірка всіх небанківських фінансових компаній на предмет зв'язків з Російською Федерацією.

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Національний банк України (НБУ) визнав небездоганною ділову репутацію двох мікрокредитних компаній ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" та їх власників, які діяли на території України з паспортами Російської Федерації. Про це повідомляє НБУ.

"Зазначені особи надали Національному банку недостовірну інформацію про те, що вони не мають громадянства та податкового резидентства Російської Федерації, що є ознакою небездоганної ділової репутації як власників істотної участі, так і самих фінансових компаній", – зазначив регулятор.

У коментарі журналістам "Схем" голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що це рішення поки – "проміжний етап". Наразі триває перевірка всіх небанківських фінансових компаній щодо наявності будь-яких зв’язків з країною-агресором.

"Зараз в НБУ триває побудова процесу, який дозволить охопити увесь масив компаній для проведення поглибленої оцінки. Це непроста справа, з огляду на те, що цих компаній тисячі. Це робота з правоохоронними органами та аналіз інформаційного середовища", – підкреслив голова Нацбанку.

Фінальним рішенням Комітету Нацбанку може стати анулювання ліцензій на діяльність цих мікрокредитних компаній.

Нагадаємо, раніше журналістами "Схем" було виявлено, що власниками української мережі мікрокредитних організацій "Просто позика" та "Тайм кредит" є громадяни Російської Федерації — подружжя Манучарових. Їх син являється депутатом підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму від партії "Єдина Росія" та підтримує вторгнення РФ в Україну.

Крім порушення заборони Нацбанку громадянам РФ керувати небанківськими фінансовими установами, це може бути загрозою нацбезпеці України. Річ у тім, що українці-боржники подібних кредитних організацій у пошуку грошей можуть бути завербовані російськими спецслужбами.

Попри докази Андрій Манучаров заперечив наявність російського паспорта. Напередодні повномасштабного вторгнення він разом з сім'єю виїхав з України, а у 2024 році його яхта була помічена в Туреччині.