У владельцев сети микрокредитов было российское гражданство: в Нацбанке отреагировали

Глава Нацбанка отмечает, что указанное решение — "промежуточный этап". Сейчас продолжается проверка всех небанковских финансовых компаний на предмет связей с Российской Федерацией.

Related video

Национальный банк Украины (НБУ) признал небезупречной деловую репутацию двух микрокредитных компаний ООО "ТАЙМ КРЕДИТ" и ООО "ПРОСТО ПОЗИКА" и их владельцев, которые действовали на территории Украины с паспортами Российской Федерации. Об этом сообщает НБУ.

"Указанные лица предоставили Национальному банку недостоверную информацию о том, что они не имеют гражданства и налогового резидентства Российской Федерации, что является признаком небезупречной деловой репутации как владельцев существенного участия, так и самих финансовых компаний", — отметил регулятор.

В комментарии журналистам "Схем" глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что это решение пока — "промежуточный этап". Сейчас идет проверка всех небанковских финансовых компаний на предмет наличия каких-либо связей со страной-агрессором.

"Сейчас в НБУ продолжается построение процесса, который позволит охватить весь массив компаний для проведения углубленной оценки. Это непростое дело, учитывая то, что этих компаний тысячи. Это работа с правоохранительными органами и анализ информационной среды", — подчеркнул глава Нацбанка.

Финальным решением Комитета Нацбанка может стать аннулирование лицензий на деятельность этих микрокредитных компаний.

Напомним, ранее журналистами "Схем" было обнаружено, что владельцами украинской сети микрокредитных организаций "Просто займ" и "Тайм кредит" являются граждане Российской Федерации — супруги Манучаровы. Их сын — депутат подконтрольного России парламента оккупированного Крыма от партии "Единая Россия" и поддерживает вторжение РФ в Украину.

Помимо нарушения запрета Нацбанка гражданам РФ управлять небанковскими финансовыми учреждениями, это может быть угрозой нацбезопасности Украины. Дело в том, что украинцы-должники подобных кредитных организаций в поиске денег могут быть завербованы российскими спецслужбами.

Несмотря на доказательства Андрей Манучаров отрицает наличие российского паспорта. Накануне полномасштабного вторжения он вместе с семьей выехал из Украины, а в 2024 году его яхта была замечена в Турции.