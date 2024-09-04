Шахраї придумали нову схему з поповненням рахунків "Київстару", Vodafone, lifecell: деталі

Якщо ваш обліковий запис було зламано або вашими даними заволоділи шахраї, потрібно терміново звернутися до оператора зв'язку та банку.

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Шахраї обманюють українців, видаючи себе за мобільних операторів. Вони розсилають повідомлення через месенджери та соціальні мережі, пропонуючи отримати гроші на рахунок або підключити додаткові послуги. У підсумку, використовуючи фішингові посилання, вони отримують доступ до особистих фінансових даних жертв. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ (МВС).

У пресслужбі пояснили, що аферисти:

створюють фейковий сайт мобільного оператора й обіцяють бонуси за реєстрацію SIM-картки на паспорт;

на сайті розміщують інструкції та фішингові посилання Bank-ID;

просять ввести конфіденційні дані — наприклад, паролі, фінансову інформацію для входу в особистий кабінет.

Однак слід зазначити, що від шахраїв можна захиститися. Для цього рекомендується:

перевіряти всю інформацію, що надходить, на офіційних сайтах і соцмережах мобільних операторів;

не переходити за підозрілими посиланнями.

"Якщо ваш обліковий запис було зламано або вашими даними заволоділи шахраї, зверніться до оператора зв'язку та банку. Повідомте про шахрайські дії поліції", — наголосили в МВС.

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Нагадаємо, у бухгалтера постачальника продуктів Міноборони вилучили 4,7 млн євро. Походження коштів бухгалтер компанії пояснити не змогла. У БЕБ підозрюють, що ці гроші є результатом ухилення від сплати податків.