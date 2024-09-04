Мошенники придумали новую схему с пополнением счетов "Киевстара", Vodafone, lifecell: детали

Если ваш аккаунт был взломан или ваши данные завладели мошенниками, нужно срочно обратиться к оператору и связи и банку.

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Мошенники обманывают украинцев, выдавая себя за мобильных операторов. Они рассылают сообщения через мессенджеры и социальные сети, предлагая получить деньги на счет или подключить дополнительные услуги. В итоге, используя фишинговые ссылки, они получают доступ к личным финансовым данным жертв. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

В пресс-службе объяснили, что аферисты:

создают фейковый сайт мобильного оператора и обещают бонусы за регистрацию SIM-карты на паспорт;

на сайте размещают инструкции и фишинговые ссылки Bank-ID;

просят ввести конфиденциальные данные – например, пароли, финансовую информацию для входа в личный кабинет.

Однако следует отметить, что от мошенников можно защититься. Для этого рекомендуется:

проверять всю поступающую информацию на официальных сайтах и ​​соцсетях мобильных операторов;

не переходить по подозрительным ссылкам.

"Если ваш аккаунт был взломан или ваши данные завладели мошенниками, обратитесь к оператору и связи и банку. Сообщите о мошеннических действиях полиции", – подчеркнули в МВД.

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