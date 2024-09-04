Мошенники придумали новую схему с пополнением счетов "Киевстара", Vodafone, lifecell: детали
Если ваш аккаунт был взломан или ваши данные завладели мошенниками, нужно срочно обратиться к оператору и связи и банку.
Мошенники обманывают украинцев, выдавая себя за мобильных операторов. Они рассылают сообщения через мессенджеры и социальные сети, предлагая получить деньги на счет или подключить дополнительные услуги. В итоге, используя фишинговые ссылки, они получают доступ к личным финансовым данным жертв. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
В пресс-службе объяснили, что аферисты:
- создают фейковый сайт мобильного оператора и обещают бонусы за регистрацию SIM-карты на паспорт;
- на сайте размещают инструкции и фишинговые ссылки Bank-ID;
- просят ввести конфиденциальные данные – например, пароли, финансовую информацию для входа в личный кабинет.
Однако следует отметить, что от мошенников можно защититься. Для этого рекомендуется:
- проверять всю поступающую информацию на официальных сайтах и соцсетях мобильных операторов;
- не переходить по подозрительным ссылкам.
"Если ваш аккаунт был взломан или ваши данные завладели мошенниками, обратитесь к оператору и связи и банку. Сообщите о мошеннических действиях полиции", – подчеркнули в МВД.
Напомним, у бухгалтера поставщика продуктов Минобороны изъяли 4,7 млн евро. Происхождение средств бухгалтер компании объяснить не смогла. В БЭБ подозревают, что эти деньги являются результатом уклонения от уплаты налогов.