Якщо нафтову інфраструктуру Ірану знищать, ціна на нафту легко перевищить 200 доларів

За словами головного аналітика шведського банку Бьярне Шилдропа, без іранських нафтових установок на ринку виникне напружена ситуація. Експорт вимушено скоротиться на два мільйони барелів.

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У разі знищення нафтової інфраструктури Ірану, нафтові ф'ючерси можуть зрости до більш ніж $200 за барель. Таку заяву зробив головний аналітик по сировинних товарах шведського банку Бьярне Шилдроп. Про це повідомляє CNBC.

"Якщо втратиться весь іранський експорт, вільний обсяг буде тільки на рівні 3-4 млн барелів. Виникне напружена ситуація, ціни злетять. І якщо це трапиться, якщо не буде нафтової інфраструктури, експорт вимушено скоротиться на два мільйони барелів, тоді наступним питанням на ринку буде: що станеться далі в Ормузькій протоці. Це додасть значного ризику (ринку) нафти. Якщо прибрати нафтові установки в Ірані, ціна легко стане 200 плюс", — пояснив Б'ярне Шилдроп.

Іран залишається великим гравцем на світовому ринку нафти й входить до складу ОПЕК. Експерти оцінюють, що до 4% світових постачань можуть опинитися під загрозою, якщо іранська нафтова інфраструктура стане мішенню для Ізраїлю.

Нагадаємо, що, на думку економічного експерта Олексія Куща, прощатися з українським вугіллям поки ще рано для бідної країни.

Також повідомлялося, що, за даними Greenpeace, всупереч санкціям, Росія перевозить нафту в Європу на небезпечних танкерах.