В Україні стартували виплати до 21 тисячі гривень: як отримати

Одноразова допомога виплачується вразливим категоріям населення для підготовки до зимового сезону.

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про початок виплат на придбання твердого палива від Агентства ООН у справах біженців. Фінансову допомогу почали отримувати жителі прифронтових зон у восьми областях. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Як повідомляється, агентство почало видачу першого траншу фінансової допомоги вразливим верствам населення для підготовки до зимового сезону. Громадяни отримають одноразову допомогу в розмірі 21 тисячі гривень на придбання твердого побутового палива в прифронтових регіонах.

Заступниця глави Офісу Президента Ірина Верещук подякувала територіальним громадам та обласним військовим адміністраціям за ефективну роботу зі складання списків отримувачів допомоги.

"Дякую ОВА та органам місцевого самоврядування за оперативне опрацювання та формування списків отримувачів допомоги. Це дасть змогу домогосподарствам, які потребують підтримки, розпочати закупівлю твердого палива вже в листопаді та вчасно підготуватися до зими", — повідомила Верещук.

У серпні цього року Міністерство реінтеграції та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців підписали меморандум про допомогу прифронтовим громадам у зимовий період. Документ підписали Ірина Верещук та Кароліна Ліндхольм Біллінг, представниця УВКБ ООН в Україні. Загальний бюджет програми становить 37 мільйонів доларів, що дасть змогу забезпечити твердим побутовим паливом близько 70 тисяч вразливих домогосподарств.

У рамках надання першого траншу грошову допомогу отримають близько 20 тис. домогосподарств.

Наразі допомогою охоплені домогосподарства такі тергромади:

Дніпропетровська область: Покровська, Мирівська, Нікопольська, Красногригорівська, Марганецька;

Донецька область: Часовоярська, Святогірська, Торецька, Селидівська;

Запорізька область: Василівська, Степногірська, Воздвиженська, Оріхівська, Преображенська, Гуляйпільська, Комишівська, Таврійська;

Миколаївська область: Куцурубська, Очаківська;

Сумська область: Путивльська, Ворожбенська, Буринська, Есманська, Хотинська, Шалигинська, Великописарівська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська;

Харківська область: Борівська, Вовчанська, Куп'янська, Липецька;

Херсонська область: Херсонська, Дар'ївська, Білозерська, Станіславська, Тягинська;

Чернігівська область: Корюківська, Городнянська.

Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що більше третини здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення і сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнього матеріального становища.