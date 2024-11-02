В Украине стартовали выплаты до 21 тысячи гривен: как получить

Единоразовое пособие выплачивается уязвимым категориям населения для подготовки к зимнему сезону.

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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило о начале выплат на приобретение твердого топлива от Агентства ООН по делам беженцев. Финансовую помощь начали получать жители прифронтовых зон в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Как сообщается, агентство начало выдачу первого транша финансовой помощи уязвимым слоям населения для подготовки к зимнему сезону. Граждане получат единовременное пособие в размере 21 тысячи гривен на приобретение твердого бытового топлива в прифронтовых регионах.

Заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук поблагодарила территориальные громады и областные военные администрации за эффективную работу по составлению списков получателей помощи.

"Спасибо ОВА и органам местного самоуправления за оперативную проработку и формирование списков получателей помощи. Это позволит домохозяйствам, нуждающимся в поддержке, начать закупку твердого топлива уже в ноябре и вовремя подготовиться к зиме", — сообщила Верещук.

В августе этого года Министерство реинтеграции и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев подписали меморандум о помощи прифронтовым общинам в зимний период. Документ подписали Ирина Верещук и Каролина Линдхольм Биллинг, представитель УВКБ ООН в Украине. Общий бюджет программы составляет 37 миллионов долларов, что позволит обеспечить твердым бытовым топливом около 70 тысяч уязвимых домохозяйств.

В рамках предоставления первого транша денежную помощь получат около 20 тыс. домохозяйств.

Сейчас помощью охвачены домохозяйства такие тергромады:

Днепропетровская область: Покровская, Мировская, Никопольская, Красногригорьевская, Марганецкая;

Донецкая область: Часовоярская, Святогорская, Торецкая, Селидовская;

Запорожская область: Васильевская, Степногорская, Воздвиженская, Ореховская, Преображенская, Гуляйпольская, Камышевская, Таврическая;

Николаевская область: Куцурубская, Очаковская;

Сумская область: Путивльская, Ворожбенская, Буринская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Великописаревская, Юнаковская, Зноб-Новгородская, Новослободская;

Харьковская область: Боровская, Волчанская, Купянская, Липецкая;

Херсонская область: Херсонская, Дарьевская, Белозерская, Станиславская, Тягинская;

Черниговская область: Корюковская, Городнянская.

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.