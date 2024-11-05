Банкомат відрахував готівку, але не видав гроші: що потрібно робити українцям

Шахраї вигадали новий спосіб роздобути чужі гроші — вони встановлюють на проріз банкомату для видачі грошей пристрої, що перешкоджають власнику коштів отримати їх.

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Один з популярних і широко використовуваних методів крадіжки коштів з банкоматів — це кеш-треппінг. Цей вид шахрайства ґрунтується на встановленні пристрою на слот видачі грошей, що не дає змоги користувачеві забрати свої гроші. Про це написали у пресслужбі Національного банку.

Якщо під час спроби зняти гроші зі свого банківського рахунку через банкомат ви виконали всі необхідні дії й отримали повідомлення про успішне зняття, але грошей не виявилося — не поспішайте припускати, що банк збанкрутував або банкомат залишився без готівки. Можливо, ви зіткнулися з шахрайством, відомим як кеш-треппінг або "захоплення готівки".

При цьому виді шахрайства на слот для видачі готівки встановлюється спеціальний пристрій, що блокує видачу грошей. Зловмисникам достатньо використати просту металеву пластину і скотч, щоб перехопити ваші кошти під час спроби зняти їх з банкомату.

Кеш-трепінг — що це таке

Шахрай встановлює на отвір для видачі грошей у банкоматі спеціальну металеву пластину, кріплячи її на двосторонній скотч. Вона має такий самий колір і дизайн, як елементи банкомату, щоб не привертати уваги. Після цього шахрай залишається неподалік і спостерігає за тим, що відбувається. Коли людина підходить зняти готівку, вставляє картку, вводить PIN-код і чує, як банкомат "перераховує" купюри, пристрій повертає картку, але гроші не видаються.

Жертва, почекавши трохи, припускає, що стався технічний збій або банкомат тимчасово не може видати гроші, і йде. Тим часом шахрай виходить зі свого укриття, знімає встановлену пластину з приклеєними купюрами і забирає готівку.

Якщо кошти не були отримані, але на екрані банкомату відображається успішне завершення операції або надходить повідомлення про зняття готівки, варто перевірити банкомат на наявність кеш-трепінгу. Цей метод шахрайства сьогодні трапляється рідше, ніж скімінг, вішинг або фішинг, але залишається таким же небезпечним.

Що робити, якщо ви стали жертвою кеш-трепінгу

Перед зняттям грошей у банкоматі зверніть увагу на його зовнішній вигляд. Планка не є частиною банкомату, тому зазвичай закріплена слабо і не прилягає щільно. Якщо банкомат не видав готівку, але ви отримали підтвердження про успішну операцію:

не відходьте від банкомату. Якщо ваші гроші залишилися всередині прорізу для видачі готівки, шахрай поблизу — чатує, щоб забрати їх;

перевірте проріз для видачі готівки, чи немає там встановленої шахраями планки зі скотчем;

зателефонуйте за телефоном, вказаним на банкоматі або на банківській картці, повідомте про ситуацію і дійте відповідно до рекомендацій банківського співробітника.

За можливості використовуйте банкомати, оснащені спеціальними антикештреппінговими накладками поруч з отвором для видачі готівки. Для захисту банкомату від кеш-трепінгу застосовується спеціальна заслінка з додатковими виступами, що унеможливлює встановлення сторонніх пристроїв.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" дозволив клієнтам купувати валюту у своєму мобільному додатку. На проведення встановлено ліміт: можна купити не більше 50 тисяч гривень на місяць. Також нагадаємо, як "ПриватБанк" пропонує українцям підтримати військових, які захищають країну від зазіхань російських окупантів.