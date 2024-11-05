Банкомат отсчитал наличку, но не выдал деньги: что нужно делать украинцам

Мошенники придумали новый способ заполучить чужие деньги — они устанавливают на прорезь банкомата для выдачи денег устройства, препятствующего владельцу средств получить их.

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Один из популярных и широко используемых методов кражи средств с банкоматов — это кэш-треппинг. Этот вид мошенничества основан на установке устройства на слот выдачи денег, что не позволяет пользователю забрать свои деньги. Об этом написали в пресс-службе Национального банка.

Если при попытке снять деньги со своего банковского счета через банкомат вы выполнили все нужные действия и получили уведомление об успешном снятии, но денег не оказалось — не спешите предполагать, что банк обанкротился или банкомат остался без наличных. Возможно, вы столкнулись с мошенничеством, известным как кэш-треппинг или "захват наличных".

При этом виде мошенничества на слот для выдачи наличных устанавливается специальное устройство, блокирующее выдачу денег. Злоумышленникам достаточно использовать простую металлическую пластину и скотч, чтобы перехватить ваши средства при попытке снять их с банкомата.

Кэш-треппинг — что это такое

Мошенник устанавливает на отверстие для выдачи денег в банкомате специальную металлическую пластину, крепя ее на двусторонний скотч. Она имеет такой же цвет и дизайн, как элементы банкомата, чтобы не привлекать внимания. После этого мошенник остается неподалеку и наблюдает за происходящим. Когда человек подходит снять наличные, вставляет карту, вводит PIN-код и слышит, как банкомат "пересчитывает" купюры, устройство возвращает карту, но деньги не выдаются.

Жертва, подождав немного, предполагает, что произошел технический сбой или банкомат временно не может выдать деньги, и уходит. Тем временем мошенник выходит из своего укрытия, снимает установленную пластину с приклеенными купюрами и забирает наличные.

Если средства не были получены, но на экране банкомата отображается успешное завершение операции или приходит уведомление о снятии наличных, стоит проверить банкомат на наличие кэш-треппинга. Этот метод мошенничества сегодня встречается реже, чем скимминг, вишинг или фишинг, но остается таким же опасным.

Что делать, если вы стали жертвой кэш-треппинга

Перед снятием денег в банкомате обратите внимание на его внешний вид. Планка не является частью банкомата, поэтому обычно закреплена слабо и не прилегает плотно. Если банкомат не выдал наличные, но вы получили подтверждение об успешной операции:

не отходите от банкомата. Если ваши деньги остались внутри прорези для выдачи наличных, мошенник поблизости – подстерегает, чтобы забрать их;

проверьте прорезь для выдачи наличных денег, нет ли там установленной мошенниками планки со скотчем;

позвоните по телефону, указанному на банкомате или на банковской карте, сообщите о ситуации и действуйте в соответствии с рекомендациями банковского сотрудника.

По возможности используйте банкоматы, оснащенные специальными антикештреппинговыми накладками рядом с отверстием для выдачи наличных. Для защиты банкомата от кэш-треппинга применяется специальная заслонка с дополнительными выступами, что делает невозможным установку сторонних устройств.

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