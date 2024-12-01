Заробітна плата, стаж і внески: що впливає на розмір пенсії в Україні

Пенсію людям з інвалідністю призначають за наявності страхового стажу від 1 до 15 років.

Пенсія за віком розраховується на основі заробітної плати за час страхового стажу та суми сплачених соціальних внесків. Для людей з інвалідністю розмір пенсії залежить від групи інвалідності та накопиченого страхового стажу. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

За бажанням пенсіонера та за умови надання довідки про заробітну плату або якщо страховий стаж з 1 липня 2000 року становить менше ніж 60 місяців, для обчислення пенсії також беруть до уваги заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу, які йдуть підряд, до 30 червня 2000 року, незалежно від перерв.

У разі, якщо страхові внески сплачувалися виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої законом на відповідний місяць, для розрахунку пенсії враховується саме мінімальна заробітна плата.

Визначити заробітну плату для обчислення пенсії можна за формулою Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп — заробітна плата особи в гривнях;

Зс — середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;

Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати за кожен місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзп);

К — страховий стаж за місяці, які враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати особи.

Пенсія людям з інвалідністю призначаються за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, додають у ПФУ, а її розмір обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках до розміру пенсії за віком, тобто:

100% пенсії за віком — це пенсія особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком — це пенсія особам з інвалідністю II групи;

А 50% пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.

Також, до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, окрім набутого страхового стажу зараховується ще й період від дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2024 року частині українських пенсіонерів збільшать пенсійні виплати, в середньому менш ніж на півтисячі гривень. Надбавку до пенсії за віком у грудні отримають ті пенсіонери, яким у листопаді виповнилося 70, 75 і 80 років.