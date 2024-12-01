Заработная плата, стаж и взносы: что влияет на размер пенсии в Украине

Пенсия людям с инвалидностью назначаются при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет.

Пенсия по возрасту рассчитывается на основе заработной платы за время страхового стажа и суммы уплаченных социальных взносов. Для людей с инвалидностью размер пенсии зависит от группы инвалидности и накопленного страхового стажа. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

По желанию пенсионера и при условии предоставления справки о заработной плате или если страховой стаж с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для расчета пенсии также принимается во внимание заработная плата за любые 60 подряд идущих календарных месяцев страхового стажа до 30 июня 2000 года, независимо от перерывов.

В случае, если страховые взносы уплачивались исходя из минимальной заработной платы, установленной законом на соответствующий месяц, для расчета пенсии учитывается именно минимальная заработная плата.

Определить заработную плату для исчисления пенсии можно по формуле Зп = Зс х (Ск : К), где:

Зп – заработная плата лица в гривнах;

Зс – средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии;

Ск – сумма коэффициентов заработной платы за каждый месяц (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзп);

К – страховой стаж за месяцы, которые учтены для определения коэффициента заработной платы лица.

Пенсия людям с инвалидностью назначаются при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, добавляют в ПФУ, а ее размер исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах к размеру пенсии по возрасту, то есть:

100% пенсии по возрасту – это пенсия лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – это пенсия лицам с инвалидностью II группы;

А 50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

Также, в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается еще и период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Напомним, что с 1 декабря 2024 года части украинских пенсионеров увеличат пенсионные выплаты, в среднем менее чем на полтысячи гривен. Прибавку к пенсии по возрасту в декабре получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет.