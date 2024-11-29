Пенсія в Україні: Шмигаль підтвердив проведення індексації виплат 2025 року

Попри те, що дефіцит українського бюджету є доволі значним, перерахунок пенсій все одно буде.

Бюджет на 2025 рік затверджено, і основна його частина буде спрямована на забезпечення оборони та безпеки країни. Разом із цим передбачено заходи соціального захисту населення. Зокрема, у березні 2025 року планується провести традиційну індексацію пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він зазначив, що наступного року заплановано чергову індексацію пенсій. Крім того, із січня та вересня 2025 року вчителям буде підвищено зарплати за рахунок спеціальних доплат. Також передбачено виділення понад 40 мільярдів гривень на субсидії, що забезпечить підтримку всіх українських сімей.

"Незважаючи на те, що дефіцит українського бюджету є досить значним, ми чітко розуміємо, як будемо його фінансувати", — написав він.

Шмигаль додав, що уряд схвалює стратегію ветеранської політики на період до 20230 року та затверджує операційний план для її реалізації.

"Стратегія ветеранської політики — це фундаментальний документ, який відображає всі сфери взаємодії держави та ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливості ветерана зміцнювати й змінювати життя суспільства, регіону та держави", — каже прем'єр-міністр.

Тому є 3 стратегічні цілі:

добробут ветеранів, а також відновлення людського капіталу (лікування, реабілітація, соціальні гарантії, робота, житло, бізнес і навчання); повага і шанування; забезпечення національної безпеки та обороноздатності (відображення інтересів від досвіду ветеранів у стратегії національної безпеки).

Зазначимо, Фокус писав про накопичувальну систему нарахування пенсії, які в Україні планують запровадити 2025 року. На порталі "На пенсії" перерахували небезпеки цієї системи: серед них — можливість шахраям оперувати коштами громадян на спеціальних рахунках. Перевага — можливість передати ці кошти у спадок або скористатися накопиченнями до виходу на пенсію.

Нагадуємо, 22 листопада на порталі ПФУ розповіли про можливість втрати пенсії, якщо вчасно не повідомити фонду певну важливу інформацію.