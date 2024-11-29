Пенсия в Украине: Шмыгаль подтвердил проведение индексации выплат 2025 году

Несмотря на то, что дефицит украинского бюджета является довольно значительным, перерасчет пенсий все равно будет.

Бюджет на 2025 год утвержден и основная его часть будет направлена на обеспечение обороны и безопасности страны. Вместе с этим предусмотрены меры социальной защиты населения. В частности, в марте 2025 года планируется провести традиционную индексацию пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он отметил, что в следующем году запланирована очередная индексация пенсий. Кроме того, с января и сентября 2025 года учителям будут повышены зарплаты за счет специальных доплат. Также предусмотрено выделение более 40 миллиардов гривен на субсидии, что обеспечит поддержку всех украинских семей.

"Несмотря на то, что дефицит украинского бюджета является довольно значительным, мы четко понимаем, как будем его финансировать", — написал он.

Шмыгаль добавил, что правительство одобряет стратегию ветеранской политики на период до 20230 года и утверждает операционный план для ее реализации.

"Стратегия ветеранской политики — это фундаментальный документ, который отражает все сферы взаимодействия государства и ветерана от начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни до возможности ветерана укреплять и менять жизнь общества, региона и государства", — говорит премьер-министр.

Поэтому есть 3 стратегические цели:

благосостояние ветеранов, а также восстановление человеческого капитала (лечение, реабилитация, социальные гарантии, работа, жилье, бизнес и обучение); уважение и почитание; обеспечение национальной безопасности и обороноспособности (отражение интересов от опыта ветеранов в стратегии национальной безопасности).

Отметим, Фокус писал о накопительной системе начисления пенсии, которые в Украине планируют ввести в 2025 году. На портале "На пенсии" перечислили опасности этой системы: среди них — возможность мошенникам оперировать средствами граждан на специальных счетах. Преимущество — возможность передать эти средства по наследству или воспользоваться накоплениями до выхода на пенсию.

Напоминаем, 22 ноября на портале ПФУ рассказали о возможности потери пенсии, если вовремя не сообщить фонду определенную важную информацию.