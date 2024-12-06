Українська молодь отримає по 900 грн: куди можна витратити

Витратити кошти можна тільки в магазинах, які приєднаються до програми.

Молоді українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, зможуть отримати фінансову допомогу від держави "єКнига" на придбання книжок. Подати заявку на участь у програмі можна через застосунок "Дія". Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Допомогу надаватимуть у розмірі 908 гривень. 5 грудня стало відомо, що уряд ухвалив відповідну постанову.

Програма "єКнига" розпочне роботу в грудні 2024 року і діятиме за дотримання низки умов:

учасникам має виповнитися 18 років протягом 2024 року;

на момент подання заявки учасники мають бути повнолітніми;

грошові кошти потрібно витратити протягом 3 місяців після їх зарахування;

на виділені кошти можна придбати лише паперові, електронні або аудіокниги, але тільки українською мовою.

Подати заявку та отримати фінансову допомогу "єКнига" можна онлайн через застосунок "Дія". Для цього необхідно:

авторизуватися в додатку;

обрати послугу;

відкрити спеціальний рахунок для зарахування допомоги.

Використовувати виділені кошти можна винятково в книгарнях, що беруть участь у програмі "єКнига". Якщо гроші залишаться невикористаними протягом трьох місяців після зарахування, вони автоматично повертаються до Українського інституту книги.

Зазначимо, 29 листопада Фокус писав про те, як розрахувати власну пенсію. Для розрахунків слід скористатися спеціальною формулою, усі деталі якої розписали на сайті ПФУ. Розрахунки ґрунтуються на заробітній платі в останньому кварталі перед виходом на пенсію та середній зарплаті в Україні.

Нагадуємо, у Пенсійному фонді попередили громадян, що вони мають обмежений термін, щоб повідомити державу про якісь зміни в доходах чи статусі.