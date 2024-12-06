Украинская молодежь получит по 900 грн: куда можно потратить

Потратить средства можно только в магазинах, которые присоединюсь к программе.

Молодые украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить финансовую помощь от государства "єКнига" на приобретение книг. Подать заявку на участие в программе можно через приложение "Дія". Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Помощь будут оказывать в размере 908 гривен. 5 декабря стало известно, что правительство приняло соответствующее постановление.

Программа "єКнига" начнет работу в декабре 2024 года и будет действовать при соблюдении ряда условий:

участникам должно исполниться 18 лет в течение 2024 года;

на момент подачи заявки участники должны быть совершеннолетними;

денежные средства нужно потратить в течение 3 месяцев после их зачисления;

на выделенные средства можно приобрести только бумажные, электронные или аудиокниги, но только на украинском языке.

Подать заявку и получить финансовую помощь "єКнига" можно онлайн через приложение "Дія". Для этого необходимо:

авторизоваться в приложении;

выбрать услугу;

открыть специальный счет для зачисления пособия.

Использовать выделенные средства можно исключительно в магазинах, участвующих в программе "єКнига". Если деньги останутся неиспользованными в течение трех месяцев после зачисления, они автоматически возвращаются в Украинский институт книги.

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