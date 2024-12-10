Виплати ВПО: хто отримує, кому скасували і чи платитимуть допомогу наступного року

Виплати автоматично без додаткового звернення отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають можливості працювати.

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Виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які потребують допомоги, гарантовано надаватимуться до лютого 2025 року. Крім того, згідно з проєктом Закону України про Державний бюджет на 2025 рік, такі виплати будуть продовжені і після зазначеного терміну. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

У серпні 2024 року термін виплати допомоги на проживання для значної частини ВПО вразливих категорій закінчився. Ці внутрішньо переміщені особи отримували виплату щонайменше з липня 2023 року, а більшість із них — півтора або два роки.

Для продовження підтримки ВПО, які перебувають у найскладніших життєвих обставинах, Уряд продовжив ці виплати ще на 6 місяців — тобто до лютого 2025 року.

Згідно з проєктом Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", на соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено 81,8 млрд грн. Зокрема, передбачено збереження наступного року виплати на проживання для ВПО як кризової виплати, яка є частиною підтримки Уряду для внутрішньо переміщених осіб.

Виплати автоматично без додаткового звернення отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають можливості працювати:

пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;

люди з інвалідністю I або II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 23 років, а також батьки-вихователі та прийомні батьки.

Допомога для громадян, які проживають в Україні та мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн;

для інших осіб — 2000 грн.

Отримувати гроші можна 15-го і 28-го числа кожного місяця.

Інші категорії ВПО теж можуть отримувати допомогу від держави, це стосується:

родин із дітьми до 14 років, які проживають у зоні активних або можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змоги навчатися офлайн;

сімей, де один із членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;

малолітніх дітей до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних стосунках);

вагітних жінок, починаючи з 30 тижня вагітності.

Такі категорії ВПО можуть подати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат.

Також за заявою допомогу може бути продовжено тим переселенцям, які досягли 60 річного віку і не мають права на пенсійну виплату, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача в такій сім'ї не перевищує 9444 грн (дата переміщення не має значення).

Відповідно до абз. 3 п. 13 Порядку надання допомоги на проживання ВПО протягом місяця з дати продовження виплати допомоги орган соціального захисту населення мав провести перевірку одержувачів допомоги на відповідність критеріям.

У разі виявлення невідповідності зазначеним критеріям або вимогам виплату допомоги припиняють із місяця, наступного після місяця автоматичного продовження виплати допомоги.

Восени 2024 року було проведено додаткову верифікацію, за результатами якої окремим одержувачам допомогу було припинено.

Яку інформацію перевіряли:

майнові критерії (наприклад, наявність депозитів, житлового приміщення на території, що не внесена до Переліку бойових дій/тимчасової окупації, дорогих покупок тощо);

критерії автоматичного продовження (наприклад, непрацездатна особа отримувала допомогу на проживання і стала працездатною);

критерії продовження виплат на сім'ю (а це — середньомісячний сукупний дохід сім'ї, зайнятість або наявність підстав для незайнятості працездатних членів сім'ї, навчання дітей);

критерії індивідуального продовження (тут ідеться про середньомісячний сукупний дохід для окремих ВПО тощо).

У більшості випадків працівники соцзахисту телефонували і пропонували донести довідки про місце навчання дитини, про дохід, про перебування на обліку в центрі зайнятості тощо. Однак, траплялися й такі випадки, коли людина просто не отримувала чергової виплати і дізнавалася про припинення вже після того, як сама звернулася до соцзахисту.

Наразі Порядком не встановлено обов'язку органу соцзахисту повідомляти про результати такої перевірки.

Якщо виплати припинили, то необхідно письмово звернутися до органу, в якому ви стоїте на обліку як ВПО (назва вказана в довідці про взяття на облік ВПО), з вимогою надати обґрунтоване пояснення щодо причин невиплати/припинення допомоги.

Зазначимо, 27 листопада Фокус писав про оформлення допомоги ВПО від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВБК ООН). Розмір виплат — майже 11 тис. грн на три місяці. Для отримання грошей спочатку слід зареєструватися в спеціальній формі з обмеженою кількістю охочих. Якщо громадяни відповідають критеріям, то отримають виплати через систему Rapyd або Western Union.

Нагадуємо, 26 листопада Ірина Верещук відповіла на припущення, що ВПО виїжджають на окуповані території через відсутність допомоги від держави.