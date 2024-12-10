Выплаты ВПЛ: кто получает, кому отменили и будут ли платить помощь в следующем году

Выплаты автоматически без дополнительно обращения будут получать наиболее уязвимым категориям переселенцев, которые не имеют возможности работать.

Related video

Выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые нуждаются в помощи, гарантированно будут предоставляться до февраля 2025 года. Кроме того, согласно проекту Закона Украины о Государственном бюджете на 2025 год, такие выплаты будут продолжены и после указанного срока. Об этом говорится в материале издания "NV".

В августе 2024 года срок выплаты пособия на проживание для значительной части ВПЛ уязвимых категорий закончился. Эти внутренне перемещенные лица получали выплату как минимум с июля 2023 года, а большинство из них — полтора или два года.

Для продолжения поддержки ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, Правительство продлило эти выплаты еще на 6 месяцев — то есть до февраля 2025 года.

Согласно проекту Закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2025 год, на социальную защиту украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства, предусмотрено 81,8 млрд грн. В частности, предусмотрено сохранение в следующем году выплаты на проживание для ВПЛ как кризисной выплаты, которая является частью поддержки Правительства для внутренне перемещенных лиц.

Выплаты автоматически без дополнительно обращения будут получать наиболее уязвимым категориям переселенцев, которые не имеют возможности работать:

пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн;

люди с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;

для других лиц — 2000 грн.

Получать деньги можно 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Другие категории ВПЛ тоже могут получать помощь от государства.Это касается:

семей с детьми до 14 лет, проживающих в зоне активных или возможных боевых действий, или же в условно безопасных регионах, но дети там не имеют возможность учиться оффлайн;

семей, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком;

малолетних детей до 14 лет, прибывших без сопровождения родителей (по заявлению лица, состоящего в родственных отношениях);

беременных женщин, начиная с 30 недели беременности.

Такие категории ВПЛ могут подать специальное заявление на назначение или продление выплат.

Также по заявлению помощь может быть продолжена тем переселенцам, которые достигли 60 летнего возраста и не имеют права на пенсионную выплату, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не превышает 9444 грн (дата перемещения не имеет значения).

В соответствии с абз.3 п. 13 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ в течение месяца с даты продления выплаты помощи орган социальной защиты населения должен был провести проверку получателей помощи на соответствие критериям.

В случае выявления несоответствия указанным критериям или требованиям выплата помощи прекращается с месяца, следующего после месяца автоматического продолжения выплаты помощи.

Осенью 2024 года была проведена дополнительная верификация, по результатам которой отдельным получателям помощь была прекращена.

Какую информацию проверяли:

имущественные критерии (например, наличие депозитов, жилого помещения на территории, не внесенной в Перечень боевых действий / временной оккупации, дорогостоящих покупок и т. д.);

критерии автоматического продления (например, нетрудоспособное лицо получало пособие на проживание и стало трудоспособным);

критерии продления выплат на семью (а это — среднемесячный совокупный доход семьи, занятость или наличие оснований для незанятости трудоспособных членов семьи, обучение детей);

критерии индивидуального продления (здесь речь идет о среднемесячном совокупном доходе для отдельных ВПЛ и т. д.).

В большинстве случаев работники соцзащиты звонили и предлагали донести справки о месте обучения ребенка, о доходе, о пребывании на учете в центре занятости и тому подобное. Однако, бывали и такие случаи, когда человек просто не получал очередной выплаты и узнавал о прекращении уже после того, как сам обратился в соцзащиту.

Сейчас Порядком не установлена обязанность органа соцзащиты сообщать о результатах такой проверки.

Если выплаты прекратили, то необходимо письменно обратиться в орган, в котором вы стоите на учете как ВПЛ (название указано в справке о постановке на учет ВПЛ) с требованием предоставить обоснованное объяснение о причинах невыплаты / прекращения помощи.

Отметим, 27 ноября Фокус писал об оформлении помощи ВПЛ от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВБК ООН). Размер выплат — почти 11 тыс. грн на три месяца. Для получения денег сначала следует зарегистрироваться в специальной форме с ограниченным количеством желающих. Если граждане соответствуют критериям, то получат выплаты через систему Rapyd или Western Union.

Напоминаем, 26 ноября Ирина Верещук ответила на предположение, что ВПЛ выезжают на оккупированные территории из-за отсутствия помощи от государства.