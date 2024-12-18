Скільки коштують новорічні ялинки у 2024 році: названо ціни

Українці традиційно вже починають готуватися до прийдешніх свят, одним із головних атрибутів яких є ялинка.

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В Україні розпочався щорічний продаж ялинок. Лісові господарства активно готуються до свят, вирощуючи та заготовляючи новорічні дерева на спеціально відведених плантаціях. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

Цього року, через вплив повномасштабної війни, обсяг заготівлі ялинок і сосен значно знизився, склавши близько 200 тисяч дерев — майже вдвічі менше, ніж у мирний час. Для збереження лісових ресурсів і забезпечення населення екологічно чистими новорічними деревами, лісівники пропонують різноманітність ялинок, включно з рослинами в горщиках, які можна буде висадити після свят.

Найкращий спосіб заощадити — завітати до лісництва або спеціалізованого торгового майданчика при лісгоспі.

Згідно з інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, тут ціни на ялинки зазвичай нижчі, ніж на інших ринках. Цьогоріч, за даними Міндовкілля, вартість ялинки заввишки 1 метр починається від 135 гривень, однак ціна може відрізнятися залежно від регіону та типу дерева.

Кожне дерево, яке потрапляє на ринок, повинно мати спеціальну бирку зі штрих-кодом. Цей штрих-код містить унікальний код, за яким можна відстежити повну історію ялинки: де її було зрубано, хто її заготовив і куди спрямовуються кошти від продажу.

Купуючи ялинку з офіційним маркуванням, ви не тільки створюєте атмосферу свята в оселі, а й сприяєте збереженню лісових ресурсів і підтримці місцевих громад. Тому, щоб дізнатися, скільки коштуватиме ялинка для українців у 2024 році, рекомендується звертатися до легальних пунктів продажу новорічних дерев.

За самовільне вирубування новорічних дерев передбачена сувора відповідальність. Це стосується як адміністративних, так і кримінальних правопорушень. Крім того, у святковий період — з грудня по січень — розмір штрафу за незаконне рубання хвойних дерев значно збільшується, а саме втричі.

Водночас журналісти видання "24 Канал" проаналізували ціни на ялинки в регіонах України та визначили, скільки цього року доведеться заплатити за один з атрибутів зимових свят.

У місцях продажу ялинок вартість ялинки, яку можна було б поставити у квартиру чи будинок на свята, сягає від 500 до 4 000 гривень:

маленька плетена ялинка обійдеться в 500 гривень;

за майже такою ж ціною українська ялинка з Карпат (не пишна) — від 500 до 700 гривень;

ялинки не плетені до 1 метра сягають також до 500 гривень;

маленька данська ялинка коштує аж 2 000 — 2 700 гривень.

Водночас великі ялинки, більш ніж 2 метри, коштуватимуть значно більше:

пишна датська ялинка, яку везуть з-за кордону, — 3 700 гривень;

сербська ялинка з короткими голками — 2 000 — 3 000 гривень.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як перевезти живу ялинку на автомобілі й уникнути штрафу.