Сколько стоят новогодние елки в 2024 году: названы цены

Украинцы традиционно уже начинают готовиться к грядущим праздникам, одним из главных атрибутов которых является елка.

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В Украине началась ежегодная продажа елок. Лесные хозяйства активно готовятся к праздникам, выращивая и заготавливая новогодние деревья на специально отведенных плантациях. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

В этом году, из-за воздействия полномасштабной войны, объем заготовки елок и сосен значительно снизился, составив около 200 тысяч деревьев — почти в два раза меньше, чем в мирное время. Для сохранения лесных ресурсов и обеспечения населения экологически чистыми новогодними деревьями, лесоводы предлагают разнообразие елок, включая растения в горшках, которые можно будет высадить после праздников.

Лучший способ сэкономить — посетить лесничество или специализированную торговую площадку при лесхозе.

Согласно информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, здесь цены на елки обычно ниже, чем на других рынках. В этом году, по данным Минприроды, стоимость елки высотой 1 метр начинается от 135 гривен, однако цена может отличаться в зависимости от региона и типа дерева.

Каждое дерево, которое попадает на рынок, должно иметь специальную бирку со штрих-кодом. Этот штрих-код содержит уникальный код, по которому можно отследить полную историю елки: где она была срублена, кто ее заготовил и куда направляются средства от продажи.

Приобретая елку с официальной маркировкой, вы не только создаете атмосферу праздника в доме, но и способствуете сохранению лесных ресурсов и поддержке местных сообществ. Поэтому, чтобы узнать, сколько будет стоить елка для украинцев в 2024 году, рекомендуется обращаться в легальные пункты продажи новогодних деревьев.

За самовольную вырубку новогодних деревьев предусмотрена строгая ответственность. Это касается как административных, так и уголовных правонарушений. Кроме того, в праздничный период – с декабря по январь – размер штрафа за незаконную рубку хвойных деревьев значительно увеличивается, а именно в три раза.

В то же время, журналисты издания "24 Канал" проанализировали цены на елки в регионах Украины и определили, сколько в этом году придется заплатить за один из атрибутов зимних праздников.

В местах продажи елок стоимость елки, которую можно было бы поставить в квартиру или дом на праздники, достигает от 500 до 4 000 гривен:

маленькая плетеная елка обойдется в 500 гривен;

по почти такой же цене украинская елка из Карпат (не пышная) – от 500 до 700 гривен;

елки не плетеные до 1 метра достигают также до 500 гривен;

маленькая датская елка стоит аж 2 000 – 2 700 гривен.

В то же время большие елки, более чем 2 метра, будут стоить значительно больше:

пышная датская елка, которую везут из-за границы, – 3 700 гривен;

сербская елка с короткими иглами – 2 000 – 3 000 гривен.

Напомним, Фокус писал о том, как перевезти живую елку на автомобиле и избежать штрафа.