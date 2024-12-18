Как проверить, срублена ли законно елка на Новый год, — Минприроды

В Украине действует ресурс, где граждане могут проверить, законно ли срубленное дерево они будут украшать на праздники.

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Приближаются новогодние праздники и украинцы начинают украшать елки. Но если выбрать живую елку, то можно проверить, была ли она срублена законно. В Украине работает система контроля за продажей новогодних елок. Министр защиты окружающей среды Светлана Гринчук рассказала, как можно проверить свою елку через специальный онлайн-сервис. Об этом сообщает "Мы-Украина".

По словам Светланы Гринчук, каждый покупатель имеет возможность самостоятельно проверить законно ли было срублено приобретенное им дерево. Это можно сделать через специальный ресурс open.ukrforest.com. Для этого необходимо получить у продавца специальный чип или штрих-код, который присвоен каждой легально срубленной елке.

"Единственное условие, когда вы покупаете елку вы должны запрашивать у продавца специальный чип, специальный штрих-код по которому вы сможете свою елку проверить", — рассказала Гринчук.

Светлана Гринчук заверила, что госпредприятие "Леса Украины" позаботилось о достаточном количестве легально выращенных елок для обеспечения потребностей всех украинцев в предпраздничный период.

Штраф за незаконно срубленную елку

Напомним, за незаконно срубленную елку или сосну могут наказать штрафом или уголовной ответственностью — все зависит от того, насколько серьезное нарушение.

Штрафы за одну незаконно срубленную елку в лесу:

обычному человеку придется заплатить от 510 до 1020 гривен;

должностному лицу — от 2550 до 5100 гривен;

если вас уже штрафовали в этом году, следующий штраф будет больше — от 1020 до 1530 гривен.

За значительный ущерб предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен или до трех лет ограничения свободы. За повторное нарушение группой лиц — от трех до пяти лет ограничения свободы. За вырубку в заповедниках штраф составляет: 25 500 — 34 000 гривен. За очень серьезные последствия можно попасть за решетку на 5-7 лет.

Напомним, Фокус писал о том, как перевезти живую елку на автомобиле и избежать штрафа.