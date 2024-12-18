Як перевірити, чи зрубана законно ялинка на Новий рік, — Міндовкілля

В Україні діє ресурс, де громадяни можуть перевірити, чи законно зрубане дерево вони будуть прикрашати на свята.

Related video

Наближаються новорічні свята й українці починають прикрашати ялинки. Але якщо обрати живу ялинку, то можна перевірити, чи була вона зрубана законно. В Україні працює система контролю за продажем новорічних ялинок. Міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук розповіла, як можна перевірити свою ялинку через спеціальний онлайн-сервіс. Про це повідомляє "Ми-Україна".

За словами Світлани Гринчук, кожен покупець має змогу самостійно перевірити чи законно було зрубано придбане ним дерево. Це можна зробити через спеціальний ресурс open.ukrforest.com. Для цього необхідно отримати у продавця спеціальний чип або штрих-код, який присвоєний кожній легально зрубаній ялинці.

"Єдина умова, коли ви купуєте ялинку ви повинні запитувати у продавця спеціальний чип, спеціальний штрих-код за яким ви зможете свою ялинку перевірити", — розповіла Гринчук.

Світлана Гринчук запевнила, що держпідприємство "Ліси України" подбало про достатню кількість легально вирощених ялинок для забезпечення потреб усіх українців у передсвятковий період.

Штраф за незаконно зрубану ялинку

Нагадаємо, за незаконно зрубану ялинку чи сосну можуть покарати штрафом, або кримінальною відповідальністю – все залежить від того, наскільки серйозне порушення.

Штрафи за одну незаконно зрубану ялинку в лісі:

звичайній людині доведеться заплатити від 510 до 1020 гривень;

посадовій особі — від 2550 до 5100 гривень;

якщо вас вже штрафували цього року, наступний штраф буде більшим — від 1020 до 1530 гривень.

За значну шкоду передбачений штраф від 17 000 до 25 500 гривень або до трьох років обмеження волі. За повторне порушення групою осіб — від трьох до п'яти років обмеження волі. За вирубку в заповідниках штраф становить: 25 500 — 34 000 гривень. За дуже серйозні наслідки можна потрапити за ґрати на 5-7 років.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як перевезти живу ялинку на автомобілі і уникнути штрафу.