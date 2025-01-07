Нові обмеження: українцям можуть заблокувати карту за зняття готівки

НБУ вимагає відстежувати потенційно ризикові операції відповідно до своїх рекомендацій.

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В Україні посиляться вимоги до банків щодо контролю клієнтських операційта призупинення підозрілих транзакцій. Зокрема, регулятор наполягає на необхідності виявлення та контролю потенційно ризикових операцій відповідно до його рекомендацій. Про це йдеться в матеріалі видання "Економічні новини".

Серед ключових дій, які можуть стати причиною блокування рахунку або запиту додаткових документів, виділяють:

часте зняття готівки — більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах;

часті кредити готівкою, які клієнт оперативно погашає;

доходи, що не відповідають реальному фінансовому стану або значно перевищують середній рівень у регіоні;

операції, що свідчать про легалізацію незаконних доходів (наприклад, несподівані великі перекази);

надходження коштів з-за кордону, які клієнт одразу отримує готівкою;

передача доступу до рахунку третім особам, що може свідчити про нелегальне використання рахунку;

великі операції з готівкою, що перевищують звичайну фінансову активність клієнта.

Крім того, операції, пов'язані з криптовалютою, виграшами в казино або надходженнями від політично значущих осіб, нерідко викликають підвищену увагу з боку банків. У разі зупинення транзакції клієнту можуть запропонувати надати документи, що підтверджують її законність. Наприклад:

декларацію про доходи або податкові звіти.

документи, що підтверджують джерело коштів (договір купівлі-продажу, свідоцтва спадщини тощо).

виписки з інших грошових установ.

Для операцій, що перевищують 400 тисяч гривень, перевірка обов'язкова. У разі відсутності документів банк має право заблокувати рахунок і навіть припинити обслуговування клієнта.

Уникнути блокування можна такими способами:

потрібно уникати частих великих знять готівки.

потурбуватися про підтвердження законності доходів.

мати документи на великі транзакції.

дотримуватися обережності з криптовалютою і переказами від сумнівних джерел.

Фокус раніше писав про можливе введення обмежень для переказів за рахунками IBAN. З 1 січня 2025 року ліміт можуть встановити в розмірі, аналогічному для переказів між картами.

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