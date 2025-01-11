Як отримати лікарняні виплати у 2025 році: деталі

Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності на основі звичайного лікарняного має оплачувати роботодавець, решту — Пенсійний фонд за рахунок страхових виплат.

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Українське законодавство передбачає підтримку працівників під час хвороб у разі, якщо це сталося в період офіційної роботи. Відомо, які з'явилися нюанси при розрахунку лікарняних у 2025 році. Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" №1105.

Згідно з порядком розрахунку, перші п'ять днів тимчасової непрацездатності на основі звичайного лікарняного має оплачувати роботодавець, решту — Пенсійний фонд за рахунок страхових виплат.

Цього року відмінностей при механізмі розрахунку не виникло, крім появи кількох важливих нюансів:

зміна розрахункового періоду в днях, адже в лютому 2025 року буде 28 календарних днів, а в лютому 2024-го було 29 днів. Отже, тривалість розрахункового періоду становитиме 365 календарних днів проти 366-ти минулого року;

зростання максимального обмеження на середньоденну при розрахунку, оскільки підвищилася максимальна база ЄСВ з 15 до 20 мінімальних заробітних плат;

зміна розміру військового збору для більшості працівників із 1,5% до 5% у межах закону № 4015, який запрацював із 1 грудня 2024-го.

Для розрахунку лікарняних:

обирають розрахунковий період;

визначають тривалість розрахункового періоду (у днях);

відбирають потрібні виплати (доходи) і підсумовують їх;

зчитують середньоденну зарплату;

розраховують загальний розмір лікарняних.

Що стосується визначення розрахункового періоду, то обирають ті місяці, за які беруться виплати:

12 місяців до місяця початку хвороби, у разі роботи понад рік;

обсяг повних календарних місяців трудових відносин (з першого до першого числа), у разі якщо особа в трудових відносинах перебуває менше одного року;

тривалість фактично відпрацьованого часу (від дати початку трудового договору до дати відкриття лікарняного, день його відкриття пропускається) — якщо працівник не має одного повного календарного місяця його трудових відносин.

У разі, якщо працівник захворів у перший робочий день, то розрахункового періоду не буде, а оплату лікарняних проводитимуть на основі посадового окладу.

У 2025 році, якщо за рік до настання страхового випадку у працівника немає шести місяців стажу, розмір середньоденної допомоги за лікарняним становитиме не більше 262,8 гривні (8 тис. грн/30,44), а максимальна середньоденна виплата — 3,94 тис. гривень (120 млн гривень/30,44).

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді пояснювали , в яких випадках доведеться повертати пенсію. Адже Пенсійний фонд має знати про зміни щодо зайнятості пенсіонера у визначений законом термін. Несвоєчасне повідомлення може призвести до незаконних виплат, які треба буде повернути.